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В тёплой и дружественной обстановке

14 февраля состоялась пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ерика Утембаева по Посланию президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Посол проинформировал журналистов и представителей общественно-политических, экспертных и научно-академических кругов Узбекистана о том, что глава государства продолжает детализировать план реформ, предполагающих глубокую модернизацию казахстанского общества, формирование современной экономики, дальнейшее демократическое развитие и повышение эффективности системы государственного управления. Он обратил внимание присутствующих на тот факт, что Послание является важным программным документом, который будет способствовать дальнейшему всестороннему развитию Казахстана.

Было особо подчеркнуто, что Послание президента Казахстана являет собой программный документ, предполагающий долгосрочность и последовательность нового технологического курса, значимость поставленных задач, выверенный алгоритм достижения ключевых целей динамичного развития всего государства на ближайшее десятилетие.

Презентация Послания плавно перешла в диалог, в ходе которого председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев предложил создать на платформе клуба Online-Radio, приоритетом которого стали бы новости стран Средней Азии, Казахстана и Азербайджана.

 

В тёплой и дружественной обстановке


Соб. инф.



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Просмотров: 443     15 февраля 2018


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