«Дженерал Электрик» зачастила в гости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 февраля принял вице-президента американской компании «Дженерал Электрик» Рональда Джеймса Поллетта, находящегося в стране с рабочим визитом. В ходе встречи стороны отметили активизацию деятельности «Дженерал Электрик», сообщает пресс-служба главы государства.



В настоящее время в Узбекистане прорабатывается и реализуется целый ряд приоритетных проектов по модернизации объектов энергетической инфраструктуры, включая строительство современных парогазовых установок на Тахиаташской ТЭС, вторая фаза расширения мощностей Ташкентской ТЭС, возведение Пскемской ГЭС, развитие газотранспортной системы, а также совместные программы в сфере гражданской авиации и здравоохранения.

Отметим, что за последние месяцы это уже второй контакт «Дженерал Электрик» с президентом Узбекистана.