Прокуратура как институт коллекторов

Указом президента Узбекистана «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры в обеспечении исполнения принимаемых нормативно-правовых актов» от 15 февраля этого года Бюро принудительного исполнения при прокуратуре Узбекистана поручено взыскание с граждан коммунальных долгов за водоснабжение. Этим же документом предусмотрено, что солидарную ответственность за неоплату, вплоть до лишения возможности выехать за пределы страны и списания долгов с банковских карт владельцев, будут нести и несовершеннолетние граждане, прописанные по адресу жилья. Ответственность за необоснованно завышенное начисление коммунальных платежей, широко распространенное в Узбекистане, повлекшее мытарства и дополнительные расходы граждан, указом не предусмотрена.

Для достижения поставленной задачи почти на 3 тысячи человек будет увеличен штат сотрудников подразделений Бюро принудительного исполнения с зарплатой, значительно превышающей зарплату контролеров коммунальных служб и 100-проценным сохранением пенсии привлеченных к этой работе.

Напомним, что ранее это же ведомство получило право принудительно взыскивать долги юридических и физических лиц за пользование электроэнергией и природным газом.