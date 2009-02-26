Неравный брат



17 января этого года принято постановление президента Узбекистана «О мерах по стабильному обеспечению отраслей экономики страны востребованными видами продукции и сырья». Указ, в частности, предусматривает льготы по оплате таможенных платежей при импорте определенных видов сырья и материалов, реализация которых производится исключительно через биржевые торги.



Казалось бы, схема оптимальна, поскольку способствует развитию оптовой торговли как неотъемлемого элемента рыночных отношений, гарантирует прозрачность заключенных сделок, стабильные поступления в бюджет и принципиально упрощает контроль за их полнотой и своевременностью. Не исключено, считают специалисты, что появление на свет документа было продиктовано именно необходимостью системного пополнения бюджета (5 процентов с оборота).



Впрочем, в преамбуле указа сказано, что он нацелен на дальнейшую реализацию комплексных мер по либерализации валютной политики, внедрение современных механизмов ценообразования, создание благоприятных условий для здоровой конкурентной среды и улучшения делового климата.



Запомнили? А теперь – внимание: предоставив льготный режим оптовикам, указ одновременно лишил этого режима предприятия, традиционно перерабатывающие импортное сырье. Те, что работали напрямую с партнёрами, минуя биржу и посреднические структуры с их дополнительной накруткой, автоматически увеличивающей стоимость товара. Для сведения: законодательство ряда государств благоприятствует именно тем, кто импортирует сырье для собственных производственных нужд, а не с целью перепродажи. То есть, стимулирует собственного производителя товара, а не посреднические структуры.



Сегодня в Узбекистане производителей продукции из импортного сырья с устойчивыми хозяйственными связями практически лишили выбора. Да, они по-прежнему вправе ввозить сырье без посредников, минуя биржу, но в этом случае подпадают под высокие таможенные платежи, от которых освобождены оптовые поставщики, работающие через биржу. Сказанное означает, что правила игры и цены теперь будут диктовать оптовики, четко понимающие, что альтернативы у потенциальных покупателей попросту нет. А это – очевидная перспектива спекулятивных операций и неизбежный рост цен на востребованную продукцию. То, от чего страна как раз и старается уйти.



Экономисты уверены, что привилегии только для посредников, без учета интересов производителя конечной продукции, не обеспечат ту самую здоровую конкурентную среду и комфортный деловой климат, к созданию которых Узбекистан действительно стремится. В приоритете у государства, выражаясь словами поэта, всё-таки должны быть «делатели ценностей». А не те, кто на них зарабатывает.



Пусть не в приоритете, но хотя бы в равных условиях.



