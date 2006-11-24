В прокуратуру - с пелёнок

В ташкентском Государственном юридическом университете проведена церемония открытия Клуба будущих прокуроров. В мероприятии приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства внутренних дел. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе церемонии членами клуба стали 340 студентов.
По стечению обстоятельств, сообщение о создании клуба совпало с дезинформацией об аресте бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова и бегства из страны его сына Алишера Кадырова, распространённой зарубежными СМИ.
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