В прокуратуру - с пелёнок

В ташкентском Государственном юридическом университете проведена церемония открытия Клуба будущих прокуроров. В мероприятии приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства внутренних дел. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе церемонии членами клуба стали 340 студентов.



По стечению обстоятельств, сообщение о создании клуба совпало с дезинформацией об аресте бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова и бегства из страны его сына Алишера Кадырова, распространённой зарубежными СМИ.