 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт В прокуратуру - с пелёнок
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


В прокуратуру - с пелёнок

В ташкентском Государственном юридическом университете проведена церемония открытия Клуба будущих прокуроров. В мероприятии приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства внутренних дел. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе церемонии членами клуба стали 340 студентов.

По стечению обстоятельств, сообщение о создании клуба совпало с дезинформацией об аресте бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова и бегства из страны его сына Алишера Кадырова, распространённой зарубежными СМИ. 

 

 

В прокуратуру - с пелёнок


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 738     23 февраля 2018


Пересечения по теме
  • МИД Узбекистана сделал заявление 24 ноября 2006 в рубрике Факт
  • Авторитетов утвердили председателями 11 октября 2007 в рубрике Факт
  • Еще шаг к великому будущему 27 августа 2015 в рубрике Факт
  • Лошадь Пржевальского заменит ишака 23 августа 2009 в рубрике Факт
  • Один газ в одни руки 17 апреля 2013 в рубрике Факт
  • Комментарий к Указу Президента РУз «О создании Фонда реконструкции и развития Ре ... 12 мая 2006 в рубрике Факт
  • Пока просто трясет 13 мая 2012 в рубрике Факт
  • Два коробка спичек к юбилею 18 августа 2011 в рубрике Факт
  • Трясет потихоньку 9 апреля 2010 в рубрике Факт
  • Тряхануло. Пока слегка 7 ноября 2011 в рубрике Факт
  • Спи спокойно, товарищ директор 3 июня 2016 в рубрике Факт
  • Советского солдата разрезали ночью 22 ноября 2009 в рубрике Факт
  • Вылет состоялся вовремя 6 июня 2008 в рубрике Факт
  • Два в одном коснулось и музыки 13 августа 2010 в рубрике Факт
  • Кто на новенького? 23 декабря 2016 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Роман с продолжением
      23 февраля 2018 в рубрике Резонанс
    2. Выпьем за Родину
      23 февраля 2018 в рубрике Дата
    3. В прокуратуру - с пелёнок
      23 февраля 2018 в рубрике Факт
    4. Роман с бюджетными средствами
      21 февраля 2018 в рубрике Ситуация
    5. Не кочегары мы, не плотники
      19 февраля 2018 в рубрике Назначения
    6. Неравный брат
      18 февраля 2018 в рубрике Ракурс
    7. Маловато будет щедрости
      17 февраля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. Дорога из тупика
      16 февраля 2018 в рубрике Братья
    9. Совет без опасности
      16 февраля 2018 в рубрике Политика
    10. Секреты хорошей памяти
      16 февраля 2018 в рубрике Дата
    11. «Дженерал Электрик» зачастила в гости
      16 февраля 2018 в рубрике Связи
    12. Прокуратура как институт коллекторов
      16 февраля 2018 в рубрике Ситуация
    13. В тёплой и дружественной обстановке
      15 февраля 2018 в рубрике Братья
    14. Армия внутренних дел
      14 февраля 2018 в рубрике Назначения
    15. Устранение дискриминации
      14 февраля 2018 в рубрике Факт
    16. Уход «серого кардинала»
      14 февраля 2018 в рубрике Назначения
    17. Узбекистан прирастает Кашкадарьёй
      13 февраля 2018 в рубрике Назначения
    18. Проект на запрет
      13 февраля 2018 в рубрике Ситуация
    19. Не каждый Феликс железный
      13 февраля 2018 в рубрике Факт
    20. Между Нигером и Бурунди
      12 февраля 2018 в рубрике Экономика
    21. Выемка генерала
      12 февраля 2018 в рубрике Бывает...
    22. Спасибо за то, что одет и обут
      10 февраля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    23. Наша Служба и опасна, и вредна?
      9 февраля 2018 в рубрике Факт
    24. Два кило в одни руки
      8 февраля 2018 в рубрике Экономика
    25. До гробовой доски
      6 февраля 2018 в рубрике Мнение
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Те же в штатском  (8851 просмотров)
      1 февраля 2018 с сайта Назначения
    2. Наша Служба и опасна, и вредна?  (8595 просмотров)
      9 февраля 2018 с сайта Факт
    3. Нагадил внучек дедушке  (8048 просмотров)
      30 января 2018 с сайта Бывает...
    4. Уход «серого кардинала»  (6575 просмотров)
      14 февраля 2018 с сайта Назначения
    5. Смещение совпало с землетрясением  (6318 просмотров)
      31 января 2018 с сайта Назначения
    6. Два кило в одни руки  (6301 просмотров)
      8 февраля 2018 с сайта Экономика
    7. Выемка генерала  (6205 просмотров)
      12 февраля 2018 с сайта Бывает...
    8. Куда нам до неё – она была в Париже  (6149 просмотров)
      6 февраля 2018 с сайта Лица
    9. Не всё то, что сверху - от Бога  (6107 просмотров)
      29 января 2018 с сайта Дата
    10. Не каждый Феликс железный  (5971 просмотров)
      13 февраля 2018 с сайта Факт
    11. Возвращение в большой спорт  (5951 просмотров)
      27 января 2018 с сайта Лица
    12. Кто спас AIBA от банкротства  (5656 просмотров)
      2 февраля 2018 с сайта Факт
    13. Посадили на привлечение  (5612 просмотров)
      6 февраля 2018 с сайта Назначения
    14. Узбекистан прирастает Кашкадарьёй  (5453 просмотров)
      13 февраля 2018 с сайта Назначения
    15. Попрёт народ  (5402 просмотров)
      4 февраля 2018 с сайта Факт
    16. Повод для реагирования  (5339 просмотров)
      3 февраля 2018 с сайта Экономика
    17. До гробовой доски  (5314 просмотров)
      6 февраля 2018 с сайта Мнение
    18. Вагон столыпинский - кругом решёточки  (5234 просмотров)
      30 января 2018 с сайта Факт
    19. Секреты хорошей памяти  (5115 просмотров)
      16 февраля 2018 с сайта Дата
    20. Последний день - он трудный самый  (5103 просмотров)
      2 февраля 2018 с сайта Лица
    21. Отказ от привязного содержания  (5071 просмотров)
      27 января 2018 с сайта Резонанс
    22. Неравный брат  (5062 просмотров)
      18 февраля 2018 с сайта Ракурс
    23. Армия внутренних дел  (5061 просмотров)
      14 февраля 2018 с сайта Назначения
    24. Путешествие без происшествий  (4368 просмотров)
      24 января 2018 с сайта Ситуация
    25. Устранение дискриминации  (4242 просмотров)
      14 февраля 2018 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства