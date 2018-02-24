По информации очевидцев, 22 февраля в международном аэропорту «Ташкент» сотрудники пограничной службы не допустили к вылету за пределы Узбекистана бывшего генерального прокурора страны и бывшего судьи Конституционного суда Рашита Кадырова. После предъявления паспорта у стойки пограничного контроля он в сопровождении людей в форме был вежливо препровожден в служебное помещение. В то же время информации об аресте или задержании бывшего главы надзорного ведомства республики, равно возбуждении в отношении него уголовного дела, на момент подготовки текста нет. Не проясняет ситуацию и пресс-служба Генеральной прокуратуры.