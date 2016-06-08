Жёсткая посадка

24 февраля, аккурат в день 66-летия бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова, ведомство, которое он возглавлял 15 лет кряду, сообщило о возбуждении против него уголовного дела по подозрению в вымогательстве, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. «23 февраля Р.Х. Кадыров задержан в порядке статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан», - сказано в распространенном Генпрокуратурой пресс-релизе.

Напомним, что двумя сутками ранее в международном аэропорту «Ташкент» узбекские пограничники не позволили бывшему генеральному прокурору и бывшему судье Конституционного суда вылететь в одно из зарубежных государств.