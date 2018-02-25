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202 преступления ежедневно

19 – 24 февраля 2018 года

В печатных СМИ Узбекистана 20 февраля под заголовком «Каждая сфера, судьба каждого соотечественника – в центре постоянного внимания» опубликовали материал о посещении президентом Бухарской области.

На первых страницах газет также поместили текст указа главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций».

В печатных СМИ 22 февраля опубликован отчет УзА, озаглавленный «Проанализировано исполнение Программы локализации и плана сокращения импорта».

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 февраля провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по сокращению объемов импорта и расширению производства локализованной продукции, определению важнейших задач в этом направлении», - сообщают СМИ.

Под заголовком «Туризм - будущее экономики нашей страны» в печати 23 февраля опубликовано сообщение УзА совещании, которое провел президент. Оно было посвящено критическому анализу результативности принимаемых мер по увеличению потока зарубежных туристов, дальнейшему развитию внутреннего туризма, улучшению и расширению видов туристических услуг.

В этот же день газеты опубликовали постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию проектных работ и системы подготовки инженеров-проектировщиков в базовых отраслях экономики».

В субботних номерах республиканских изданий опубликовано постановление президента «О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2018 году».

Ряд изданий опубликовали интервью УзА с министром внутренних дел под длинным заголовком «Во многом от нашей преданности зависит, чтобы народ был доволен государством, и мы этой цели обязательно достигнем». Глава МВД обратил внимание на сокращение в целом преступлений в республике за прошлый год на 15,7%. «В 2017 году в стране было зарегистрировано 73 тысячи 692 преступлений, что на 15,7 процентов меньше, чем годом ранее», - сообщил министр.

В газете «Народное слово» 23 февраля опубликована статья за подписью главы духовного управления мусульман Кавказа «Страна, озаренная лучом просвещения».  

Издание XXI Asr опубликовала большой обзорный материал под заголовком «Виртуальные атаки: управляемое управление». Автор пишет о виртуальной культуре, механизмах её формирования, необходимости создания законодательной базы в этой сфере.

Газета «Хуррият» опубликовала статью «Интернет журналистика в Узбекистане». Автор рассказал, что в национальном домене в качестве СМИ официально зарегистрировано 450 сайтов.

В газете «Махалла» 22 февраля опубликована обзорная статья, озаглавленная «Если друг твой узбек…». Материал посвящен укреплению дружбы между Узбекистаном и Казахстаном, в нем приведены конкретные примеры укрепления отношений между двумя соседними странами.

В этом же издании 24 февраля опубликован материал «Почему снесли гузар? Когда построят новый?» Автор пишет о том, что в одном из районов Ташкента снесли махаллинский гузар, пообещав построить новый, но так и не сделали это. «Нам сказали, здание гузара не соответствует типовым нормам, хотя там было все необходимое. Быстро снесли помещения, возведенные методом хашара при помощи спонсоров. Теперь на этом месте  груды земли. Нет ни старого, ни нового гузара. Что будут строить - неизвестно», - жалуются местные жители.  

Газета «Узбекистон овози» 20 февраля под рубрикой «Журналистское расследование» опубликовала статью под заголовком «Семья, которую выселили из собственного дома». Автор рассказывает о людях, чей дом попал под снос. На этом месте  возводили образцовые сельские дома. И этой семье тоже дали здесь жилье, выдали кредит. По семейным обстоятельствам хозяин дома  задержал платежи по кредитам. Дело передали в суд, который вынес решение расторгнуть договор, забрать дом, который находился в залоге и поручил выставить его на аукцион. Но самое интересное, что люди, которые жили в этом доме, ничего об этом не знали.  Мало того, банк исправно принимал у них платежи по взятому кредиту.

Газета «Ишонч»-«Доверие» опубликовала большой материал, под заголовком «И снова все для показухи». Редакция вернулась к ранее опубликованному критическому материалу, в котором говорилось, что на одной из новостроек Ташкента грубо нарушаются правила техники безопасности. Получив из хокимията ответ о том, что недостатки устранены, журналисты вновь побывали на этом объекте. На самом деле там ничего не изменилось, строители работают без касок, продолжаются нарушения правил безопасности.

Газета «Маърифат» 21 февраля рассказывает о плачевном положении плавательных бассейнов в Андижанской области. Материал публикуется под заголовком «Бассейн, о котором забыли». Автор пишет о том, что из-за отсутствия газа нет подогрева воды, водоемы открытые, поэтому быстро загрязняются. Построив бассейны, забывают об их эксплуатационных расходах, в результате оборудование выходит из строя и годами не ремонтируется.   

202 преступления ежедневно


Соб. инф.



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Просмотров: 465     25 февраля 2018



 
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