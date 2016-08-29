Генерал из девяностых

27 февраля пресс-служба МВД Узбекистана сообщила о назначении генерал-полковника внутренней службы Закиржона Алматова советником министра внутренних дел. Текст сообщения позволяет предположить, что политическое руководство страны решило востребовать бесспорный авторитет, немалый опыт и обширные профессиональные знания человека, возглавлявшего МВД с 1991 по 2005 год. К месту вспомнить, какие события произошли в период пребывания З. Алматова в должности министра.

Пресечение массовых беспорядков в студенческом городке в Ташкенте в январе 1992 года. Тогда мы сидели у него в кабинете и он рассказывал, почему милиция была вынуждена действовать жёстко.

16 февраля 1999 года в столице Узбекистана гремят взрывы. 17 февраля, выступая по национальному телевидению, Закир Алматов заявляет, что за взрывами стоит террористическая организация «Хизб ут-Тахрир», а непосредственным исполнителем взрывов является боевое крыло этой структуры - «Хизбуллах».

За период с февраля по май 1999 года обвинение в посягательстве на конституционный строй предъявлено более ста гражданам страны. 14 мая 1999 года в Ташкентском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 12 членов террористической организации. Большинство подсудимых получили от 9 до 18 лет лишения свободы.

28 июня 1999 года Верховный суд Узбекистана, рассматривавший уголовное дело, возбужденное по факту терактов в Ташкенте, приговорил к расстрелу шесть человек, к двадцатилетнему заключению - восемь, еще восемь получили от 10 до 18 лет изоляции от общества.

7 августа 2000 года Узбекистан вновь становится объектом нападения террористов. Около ста боевиков переходят таджикско-узбекскую границу и вступают в бой с подразделениями Вооруженных сил. Среди военных есть потери. Террористов, пытавшихся захватить несколько кишлаков в Сурхандарьинской области Узбекистана, блокируют в горной местности Сариасийского и Узунского районов. В операции по их уничтожению принимают участие пограничники, спецподразделения внутренних войск и бригада специальных операций Министерства обороны Узбекистана. В результате уничтожено 15 боевиков.

22 августа 2000 года на северо-востоке Узбекистана террористическая группа численностью около 15 человек нападает на пограничный пост правительственных сил в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Среди военнослужащих есть жертвы. Террористы взяли в заложники несколько военных, но были уничтожены.

28 марта 2004 года в населенном пункте Кахрамон Бухарской области в частном доме происходит взрыв - погибли девять человек.

29 марта 2004 года совершен взрыв в Ташкенте рядом с рынком Чорсу. Погибли два милиционера, еще один убит в перестрелке с предполагаемым пособником террористов. Всего по двум эпизодам 19 убитых и 26 раненых, один подозреваемый в причастности к терактам арестован.

Комментируя ситуацию, генеральный прокурор Узбекистана заявил, что взрывам в Ташкенте предшествовал ряд нападений, совершенных на патрульные посты сотрудников МВД.

30 марта 2004 года у поста ГАИ в Кибрайском районе Ташкентской области приведено в действие взрывное устройство. Сразу после взрыва неизвестные открыли огонь по сотрудникам милиции. Перестрелка продолжалась около 10 минут. Несколько человек получили ранения. В этот же день в Узбекистане были уничтожены восемь человек, причастных к этому нападению.

31 марта в Ташкенте в ходе операции по задержанию террориста, пытавшегося скрыться в частном доме по улице Сагбан и захватившем в качестве заложников хозяев дома, снова прогремел взрыв. Заложники освобождены, два милиционера получили ранения.

1 апреля 2004 года в Ромитанском районе Бухарской области Узбекистана вдова террориста, осуществившего теракт в Ташкенте, привела в действие взрывное устройство. Погибла десятилетняя девочка - дочь самоубийцы.

В результате серии терактов, совершенных в период с 28 марта по 1 апреля 2004 года, погибли 28 человек, в том числе сотрудники милиции. В перестрелке уничтожено 16 террористов, 15 боевиков, согласно официальной версии, подорвали себя на самодельных взрывных устройствах. Около пятидесяти человек получили ранения.

30 июля 2004 года произошла серия взрывов у зданий посольств США и Израиля в Ташкенте, а также перед главным корпусом Генеральной прокуратуры республики. Теракты совершили террористы-смертники. Погибли два, ранены пять человек.

13 мая 2005 года группа лиц - по мнению следствия и суда - сторонников религиозно-террористического движения «Акромия», совершает попытку государственного переворота в отдельно взятой Андижанской области. Правительственные силы попытку пресекают. Международные правозащитные организации обвиняют Узбекистан в непропорциональном применении силы. Нужна жертва. В декабре 2005 года президент Узбекистана отправляет генерал-полковника З. Алматова в отставку.

И последнее. С момента отставки прошло более 12 лет, но до сего дня каждый сотрудник МВД знает Закира Алматова в лицо. Не каждый действующий министр может этим гордиться...



