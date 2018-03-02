Узбекистан начал подготовку нормативно-правовой базы по изъятию зарубежного имущества, нажитого преступным путем, но обращенного решением суда в доход государства или добровольно переданного в его собственность. От имени Узбекистана права собственника подобного имущества будет представлять Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции. Это же ведомство совместно с МИД, Минфином и Генеральной прокуратурой обязано обеспечить инвентаризацию и оформление в собственность Узбекистана обращенного в его доход имущества, после чего решением правительства его могут продать, сдать в аренду или передать в доверительное управление.

Понятно, чьё имущество в первую очередь подпадёт под конфискацию и обращение в доход государства. Имена-фамилии некогда влиятельных в Узбекистане персон, либо уже осужденных, либо пребывающих под следствием, у всех на слуху. Непонятен механизм изъятия и обращения в доход государства того, что находится не под его юрисдикцией. Дело в том, что решения судов Узбекистана не обязательно являются руководством к действию за пределами страны. И то, что совершенно очевидно для местных судов, вполне может быть оспорено за рубежом. Особенно, если учесть, что Уголовно-процессуальный кодекс Узбекистана – один из немногих в мире, где допускается обращение в доход государства (ст.211) денег и иных ценностей, нажитых преступным путем подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми. В большинстве государств – только осуждёнными.

Привлечение к решению проблемы зарубежных адвокатов - накладно. Может так случиться, что имущество, на которое претендует Узбекистан как государство, стоит значительно дешевле, нежели услуги адвокатских фирм.

