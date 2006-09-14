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Чёрный ворон, я не твой

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила, что в рамках возбужденного уголовного дела в отношении бывшего главы этого ведомства Р. Кадырова, задержаны бывшие заместители генерального прокурора, бывшие прокуроры Ташкентской области Суннатов У. и Файзиев Ж. Одновременно пресс-служба опровергла информацию о задержании по тому же делу бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мирзаева М. и членов его семьи, распространённую зарубежными СМИ со ссылкой на собственные источники. Якобы ночью М. Мирзаева с чадами и домочадцами люди в масках выводили из собственного дома с мешками на головах.

Посетовав на то, что в сети Интернет активно распространяется информация об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего генерального прокурора страны, пресс-служба сочла необходимым разъяснить требования законодательства, согласно которым  во время производства предварительного расследования следственный орган вправе признать не подлежащими разглашению сведения, содержащиеся в уголовном деле в целом или в определенной его части.

Чёрный ворон, я не твой


Соб. инф.



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Просмотров: 752     3 марта 2018


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