Поближе к цивилизации

Министерство иностранных дел Узбекистана оповестило широкую международную общественность об открытии в Санкт-Петербурге Генерального консульства. Согласно распространённой информации, в консульский округ входит Северо-западный федеральный округ Российской Федерации.
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