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Поближе к цивилизации

Министерство иностранных дел Узбекистана оповестило широкую международную общественность об открытии в Санкт-Петербурге Генерального консульства. Согласно распространённой информации, в консульский округ входит Северо-западный федеральный округ Российской Федерации.

Поближе к цивилизации


Соб. инф.



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Просмотров: 547     3 марта 2018


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