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Шашки наголо

По информации из осведомленных источников, первый министр обороны суверенного Узбекистана Рустам Ахмедов, которому осенью нынешнего года исполнится 75 лет, утверждён советником нынешнего главы оборонного ведомства страны. Назначение представляется символическим, если принять во внимание, что сейчас министерство обороны страны возглавляет кадровый сотрудник милиции, а советник родился в День советской милиции.  

Напомним, что ранее мы сообщили о назначении бывшего министра внутренних дел Закира Алматова на должность советника нынешнего министра внутренних дел.

 

Шашки наголо


Соб. инф.



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Просмотров: 796     5 марта 2018



 
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