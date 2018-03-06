Чёртова дюжина

6 марта младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Тилляева сообщила, что после 13 лет она вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. «Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав Федерации, всех работников Федерации за отлично проведённую работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие!», - написала она на своей странице в социальных сетях.

Ранее Л. Тилляева покинула пост постоянного представителя Узбекистана в ЮНЕСКО. Сообщения о прекращении функций попечителя в фонде «Сен елгиз эмассан» («Ты не одинок») на странице младшей дочери пока нет.



