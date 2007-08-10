До седьмого колена

Министерство внутренних дел Узбекистана объявило о подаче в розыск Алишера Кадырова - сына бывшего генерального прокурора страны, взятого под стражу 24 февраля этого года. Сына, некогда владельца самой авторитетной адвокатской конторы Consul, подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 и 168 Уголовного кодекса (вымогательство и мошенничество).