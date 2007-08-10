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До седьмого колена

Министерство внутренних дел Узбекистана объявило о подаче в розыск Алишера Кадырова - сына бывшего генерального прокурора страны, взятого под стражу 24 февраля этого года. Сына, некогда владельца самой авторитетной адвокатской конторы Consul, подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 и 168 Уголовного кодекса (вымогательство и мошенничество).

До седьмого колена


Соб. инф.



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Просмотров: 1020     7 марта 2018


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