О людях и собаках



Должен заметить, что людей в принципе самая большая популяция на планете, если исключить мелкие существа. Поскольку человек безжалостный и безальтернативный Царь природы и всего живого на планете, именно люди решают, каким видам жить по соседству, а какие существа подлежат уничтожению.



Конечно, к собакам отношение несколько мягче – им позволено жить рядом. Справедливыми думами руководителей внесены жесткие рамки ограничений – намордник, короткий поводок, запрещение на выгул в определенных местах. Человек с собакой априори виновен в случае происшествия с участием собаки.



Странно, почему так? Почему такое советское наследие сохраняется именно у нас? В Европе собака все-таки воспринимается как друг человека. У нас пёс – это охранник, сторож, ищейка, охотник, но никак не друг. Наши дрессировщики помешаны на советских охранных и караульных нормативах. Мы всегда готовы на случай войны привязать к собаке гранату и пустить под танк.



Вторая сторона - это люди собак не имеющие и боящиеся их в принципе, неважно какая собака. Безусловно, есть агрессивные собаки, есть маленькие и большие, но это не повод ужесточать жизнь для всех. И среди людей есть преступники. А пес виноват за то, что он пес? Это разве цивилизованно?



Гуляя со своей собакой, я часто встречаю маленьких детей, которые совершенно невоспитанно кричат, тянут руки, бегут к животному. Родители всё это видят и начинают давать указание мне – держите собаку! Попробуйте воспитывать своих детей не в системе вседозволенности. Попробуйте не проявлять внутренней агрессии и нервных криков, видя собаку.



С госорганами проще – идут по старому простому и действенному советскому пути – запретить! Это лучшее решение, которое приходит на ум нашему чиновнику. Видимо советская система простых решений в нашем менталитете в крови. Свободный выгул запрещен, площадок в наличии нет, средств и земли тоже нет. И Никаких решений не приходит в голову – зачем? Лучше введем штрафы, наказания.



Раз в полгода я выезжаю в Европу. Поскольку у меня есть собака, я всегда наблюдаю, как к этим животным относятся в странах, с которыми мы хотим стать вровень. И знаете, там отношение совершенно другое – со стороны простых людей, со стороны государственных органов.



Например, собаки и в Германии при жесточайших законах продолжают гадить, и далеко не все хозяева за ними убирают. Но я нигде не видел табличек «Выгул запрещен», «Вход с собакой запрещен», штраф 25 МРЗП. В Италии тоже нет свободной земли для площадок, однако Миланский муниципалитет, приложив некоторые умственные усилия решил поступить проще – огородить часть газонов заборчиком высотой 160 см. Дверь на шпингалете и урна для мусора. И все довольны, собаки свободно бегают, дети смотрят через заборчик, как в зоопарке. Почему наши условия градостроительства и управления не допускают таких вариантов? Неужели легче ужесточать контроль? Финансовые расходы, конечно есть, но ведь они не настолько безумны. Давайте будем искать решения, а не скатываться в крайности.



