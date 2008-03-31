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Слово о Хамзе

На сайте Национального информационного агентства УзА опубликована статья, посвященная основоположнику узбекской драматургии, поэту Хамзе Хаким-заде Ниязи, имя которого попало под негласный запрет в период правления первого президента Узбекистана. Его вычеркнули из топонимики, его пьесы исключили из репертуаров местных театров, да и сами музыкально-драматургические театры были лишены права носить имя Хамзы. Основания – поддержал советскую власть.

Отдав должное творческому наследию поэта и драматурга, автор, отметив позитивные перемены, произошедшие в стране за последние полтора года, предложил восстановить имя Хамзы Хаким-задэ Ниязи в энциклопедиях, учебниках по истории театра, названиях улиц и так далее.

Слово о Хамзе


Соб. инф.



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Просмотров: 680     7 марта 2018


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