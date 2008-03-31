Слово о Хамзе



На сайте Национального информационного агентства УзА опубликована статья, посвященная основоположнику узбекской драматургии, поэту Хамзе Хаким-заде Ниязи, имя которого попало под негласный запрет в период правления первого президента Узбекистана.



Отдав должное творческому наследию поэта и драматурга, автор, отметив позитивные перемены, произошедшие в стране за последние полтора года, предложил восстановить имя Хамзы Хаким-задэ Ниязи в энциклопедиях, учебниках по истории театра, названиях улиц и так далее.



Его вычеркнули из топонимики, его пьесы исключили из репертуаров местных театров, да и сами музыкально-драматургические театры были лишены права носить имя Хамзы. Основания – поддержал советскую власть.Отдав должное творческому наследию поэта и драматурга, автор, отметив позитивные перемены, произошедшие в стране за последние полтора года, предложил восстановить имя Хамзы Хаким-задэ Ниязи в энциклопедиях, учебниках по истории театра, названиях улиц и так далее.