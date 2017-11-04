Вышли мы все из окопов

9-10 марта президент Узбекистана посетит Таджикистан с государственным
визитом. Визиту предшествовал ряд дружественных шагов с обеих сторон. Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе переговоров
на высшем уровне будут обсуждены вопросы развития двустороннего
политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового,
транспортно-коммуникационного, туристического, культурно-гуманитарного и
межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан,
рассмотрены региональные и международные проблемы, представляющие
обоюдный интерес.
По итогам переговоров планируется принятие
Совместного заявления президентов, подписание Договора об отдельных
участках узбекско-таджикской государственной границы, Соглашения о
взаимных поездках граждан – всего более 25 документов, нацеленных на
развитие и укрепление сотрудничества в различных сферах.
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