Вышли мы все из окопов



9-10 марта президент Узбекистана посетит Таджикистан с государственным визитом. Визиту предшествовал ряд дружественных шагов с обеих сторон. Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан, рассмотрены региональные и международные проблемы, представляющие обоюдный интерес.



По итогам переговоров планируется принятие Совместного заявления президентов, подписание Договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы, Соглашения о взаимных поездках граждан – всего более 25 документов, нацеленных на развитие и укрепление сотрудничества в различных сферах.



