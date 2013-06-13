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Уходя - уходи

С интервалом в сутки младшая дочь первого президента Узбекистана распространила в социальных сетях сообщения о вынужденном прекращении полномочий президента Национальной федерации гимнастики и присуждения ей титула Дамы Королевского Ордена Франциска I. И если последнее типично для особ, регулярно напоминающих о своей принадлежности к элитарной части человечества, то первое сформулировано, как минимум, некорректно. По сути, это презрительно-высокомерный плевок в адрес собственной страны, поскольку, в силу известных причин, именно страна вынужденно мирилась с бесцельным и неоправданно длительным пребыванием младшей дочери царствовавшего родителя во главе федерации гимнастики и в должности постоянного представителя в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Будем говорить откровенно: барышня особо не утруждала себя заботой о спортивном будущем подрастающего поколения или сохранением исторических памятников. Деньги на спорт традиционно выделяли из государственного бюджета, деньги на реставрационные работы – тоже. Организационные хлопоты тоже принимало на себя государство.

Дама же, как правило, ограничивалась картинным позированием на фоне юных гимнасток или объектов средневековой архитектуры. Для фотосессий с целью продемонстрировать себя-любимую годилось всё, вплоть до исторической мечети Джурабек, которую перестроили и переименовали по настоянию супружеской четы Тилляевых. Чету не волновало, что переименовать историческую мечеть – все равно, что поставить памятник одному человеку на могиле другого. К сожалению, об этом не задумалось и духовенство.

Да, под патронатом младшей дочери первого президента Узбекистана действует благотворительный фонд «Сен елгиз эмассан» («Ты не одинок»). Но мы не забыли, что одновременно с его появлением, административными методами была парализована деятельность другого благотворительного фонда, ориентированного на проблемы детей-сирот. Фонда «Мехржон», создателем и попечителем которого был авторитетный узбекский бизнесмен и меценат Гафур Рахимов. К концу девяностых в Узбекистане уже было немало богатых людей, но он стал первым (и на тот момент единственным), кто выделил деньги на нужды детей, лишенных родительской опеки.

Гафур Рахимов, а не Лола Каримова, выкупил санаторий «Узбекистан» на берегу Чёрного моря и каждое лето за свой счет самолётами отправлял туда сотни воспитанников домов милосердия. «Мехржон», к слову, планировал обеспечить материальное сопровождение сирот вплоть до получения ими специального профессионального или высшего образования. Отчасти Г. Рахимова и выдавили из страны только потому, что его коммерческая и благотворительная деятельность слишком выгодно отличалась от той, что демонстрировали дорвавшиеся до денег царственные особы по нисходящей линии и примкнувшая к ним подобострастная, беспринципная и алчная челядь. Не случись этого, возможно, сегодня в Узбекистане был бы не один благотворительный фонд, а десятки. Как во всех цивилизованных странах с социально ориентированной экономикой.

Однако вернемся к Даме Королевского Ордена, покинувшей пост президента Национальной федерации гимнастики, а ранее специально для неё созданную должность постоянного представителя Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО. На наш взгляд, упрёк, адресованный власти словом «вынуждена», обусловлен не принудительным отлучением дамы от общественной деятельности (этому никто не препятствует), а лишением перспективы и далее позиционировать себя за рубежом как признанную благодетельницу национального масштаба. Посещая в этом статусе балы, кинофестивали, презентации и т.д.

А ещё, и это, быть может, самое главное, - пониманием того, что Узбекистан перестает быть для её семьи неиссякаемым источником фантастического и бесконтрольного обогащения....

Юсупбек Давронбеков
Прохор Ким

Уходя - уходи






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Просмотров: 833     9 марта 2018


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