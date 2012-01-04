Вместе по жизни



9 марта начался Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. В ходе визита подписаны Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства и Договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы.



Кроме того, стороны подписали 27 документов, направленных на дальнейшее развитие взаимодействия в сферах торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, в области безопасности и противодействия преступности.



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Фото УзА





Кроме того, стороны подписали 27 документов, направленных на дальнейшее развитие взаимодействия в сферах торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, в области безопасности и противодействия преступности.Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана, «этот солидный пакет документов создает новую правовую базу для дальнейшего всестороннего развития взаимовыгодных отношений между нашими странами и братскими народами».Фото УзА