Идём на прорыв



Международные СМИ широко освещают государственный визит президента Узбекистана в Таджикистан. Сообщается о реальных шагах по развитию двустороннего политического, торгово-экономического, межрегионального сотрудничества, упрощении взаимных поездок граждан. И вместе с тем, есть голоса , которые не могут скрыть своего разочарования, так как они публично озвучивали иные прогнозы долгожданного узбекско-таджикского саммита.



Президент Узбекистана Шавкат Миризёев с самого начала своей деятельности однозначно выбрал стратегию, кардинально противоположную позиции своего предшественника в отношении соседних стран, – тесное и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. В обозначенном им приоритете во внешней политике лежит не только прагматизм, как справедливо



Сворачивание экономических отношений было одинаково невыгодно всем странам-соседям, крайне болезненным был разрыв культурно-гуманитарных связей, по живому резали родственные отношения.



Именно поэтому Шавкат Миризёев без излишних протокольных формальностей начал открытую политику укрепления отношений со всеми странами региона, возобновления дружбы и добрососедства. И, заметим, нашел полное понимание у всех лидеров стран региона. Его контакты с Нурсултаном Назарбаевым, Гурбангулы Бердымухамедовым, предыдущим и нынешним президентами Кыргызстана. И, наконец, долгожданный (с узбекской и с таджикской стороны) визит в Душанбе стал в полном смысле этого слова прорывным, как бы не хотелось принизить его значение авторам некоторых прогнозов.



Понятно, что не всем внешним игрокам нравится нынешнее стремление стран региона к сближению. Старый принцип «разделяй и властвуй» пока еще не утратил своей актуальности. И поэтому эксперты, которые как правило выражают мнение определенных кругов, предостерегают от излишнего оптимизма в отношении перспектив налаживания отношений между странами региона, говорят об эйфории, которая может быстро пройти.



Так, в отношениях между Ташкентом и Душанбе они подчеркивают, что сделаны только первые шаги, завышенные ожидания могут не оправдать себя, что все можно отыграть назад и «захлопнуть двери».



Рассуждая подобным образом, они не принимают в расчёт, сколько здесь смешанных браков. Скажем, если взять любую большую семью в той же Ташкентской области, в ней обязательно найдется если не близкая, то дальняя родня в Казахстане или Таджикистане. Ровно тоже самое можно обнаружить и в соседних странах. А если взять диаспоры? Порядка одного миллиона таджиков живет в Узбекистане, не меньше миллиона узбеков - в Таджикистане. Не случайно издавна говорилось, что узбеки и таджики - это один народ, говорящий на двух языках. История, культура, традиции, обычаи, одежда, народные ремесла практически не отличаются. Один только пример: устный народный фольклор - аския - есть только у таджиков и узбеков. Этот ряд можно продолжать.



Думаю, что даже этот короткий анализ позволил бы зарубежным экспертам несколько иными глазами взглянуть на происходящие в регионе процессы и их необратимость. А еще лучше им бы просто понаблюдать над тем, что происходит на открывшихся пограничных постах. Люди обнимаются и плачут, благословляют нынешних руководителей своих стран.



Шаги Узбекистана навстречу соседям – это не пустая декларация, а искреннее желание решать проблемы, накопившиеся за предыдущие годы, идти навстречу чаяниям людей.



Следует признать, что немало усилий требуется для того, чтобы восстановить утраченные экономические связи, отремонтировать разрушенные железнодорожные и автотранспортные магистрали, соединявшие страны друг с другом.



Действительно, впереди много работы, никто не упрощает ситуацию, но главное в том, что есть твердая политическая воля, есть стремление народов и их поддержка власти. Поэтому пессимизм некоторых экспертов об интеграционных процессах в регионе не оправдан.



Борис Раимов, политолог







Президент Узбекистана Шавкат Миризёев с самого начала своей деятельности однозначно выбрал стратегию, кардинально противоположную позиции своего предшественника в отношении соседних стран, – тесное и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. В обозначенном им приоритете во внешней политике лежит не только прагматизм, как справедливо отмечают эксперты , но и ясное понимание глубоких исторических корней, объединяющих народы региона.Сворачивание экономических отношений было одинаково невыгодно всем странам-соседям, крайне болезненным был разрыв культурно-гуманитарных связей, по живому резали родственные отношения.Именно поэтому Шавкат Миризёев без излишних протокольных формальностей начал открытую политику укрепления отношений со всеми странами региона, возобновления дружбы и добрососедства. И, заметим, нашел полное понимание у всех лидеров стран региона. Его контакты с Нурсултаном Назарбаевым, Гурбангулы Бердымухамедовым, предыдущим и нынешним президентами Кыргызстана. И, наконец, долгожданный (с узбекской и с таджикской стороны) визит в Душанбе стал в полном смысле этого слова прорывным, как бы не хотелось принизить его значение авторам некоторых прогнозов.Понятно, что не всем внешним игрокам нравится нынешнее стремление стран региона к сближению. Старый принцип «разделяй и властвуй» пока еще не утратил своей актуальности. И поэтому эксперты, которые как правило выражают мнение определенных кругов, предостерегают от излишнего оптимизма в отношении перспектив налаживания отношений между странами региона, говорят об эйфории, которая может быстро пройти.Так, в отношениях между Ташкентом и Душанбе они подчеркивают, что сделаны только первые шаги, завышенные ожидания могут не оправдать себя, что все можно отыграть назад и «захлопнуть двери».Рассуждая подобным образом, они не принимают в расчёт, сколько здесь смешанных браков. Скажем, если взять любую большую семью в той же Ташкентской области, в ней обязательно найдется если не близкая, то дальняя родня в Казахстане или Таджикистане. Ровно тоже самое можно обнаружить и в соседних странах. А если взять диаспоры? Порядка одного миллиона таджиков живет в Узбекистане, не меньше миллиона узбеков - в Таджикистане. Не случайно издавна говорилось, что узбеки и таджики - это один народ, говорящий на двух языках. История, культура, традиции, обычаи, одежда, народные ремесла практически не отличаются. Один только пример: устный народный фольклор - аския - есть только у таджиков и узбеков. Этот ряд можно продолжать.Думаю, что даже этот короткий анализ позволил бы зарубежным экспертам несколько иными глазами взглянуть на происходящие в регионе процессы и их необратимость. А еще лучше им бы просто понаблюдать над тем, что происходит на открывшихся пограничных постах. Люди обнимаются и плачут, благословляют нынешних руководителей своих стран.Шаги Узбекистана навстречу соседям – это не пустая декларация, а искреннее желание решать проблемы, накопившиеся за предыдущие годы, идти навстречу чаяниям людей.Следует признать, что немало усилий требуется для того, чтобы восстановить утраченные экономические связи, отремонтировать разрушенные железнодорожные и автотранспортные магистрали, соединявшие страны друг с другом.Действительно, впереди много работы, никто не упрощает ситуацию, но главное в том, что есть твердая политическая воля, есть стремление народов и их поддержка власти. Поэтому пессимизм некоторых экспертов об интеграционных процессах в регионе не оправдан.