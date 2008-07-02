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Я назову тебя Солнышком

Указом президента Узбекистана Служба национальной безопасности (СНБ) преобразована в Службу государственной безопасности (СГБ) – «специальный уполномоченный орган, осуществляющий защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз».

Документ определяет основные задачи и направления деятельности Службы, в перечень которых входят обеспечение государственной безопасности, осуществление разведывательной и контрразведывательной деятельности, охрана государственной границы, борьба с терроризмом и организованной преступностью, противодействие проявлениям коррупции и так далее.

Знакомство с документом позволяет сделать вывод, что за несущественными исключениями, СГБ практически в полном объеме сохранила функции и приоритеты СНБ.

Я назову тебя Солнышком


Соб. инф.



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Просмотров: 470     15 марта 2018


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