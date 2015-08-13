Контролёров начали бить

Необоснованно завышенные денежные суммы за пользование электроэнергией, природным газом и иными энергоносителями, нередко начисляемые рядовым гражданам, похоже, становятся причиной того, что представителей Бюро принудительного исполнения при прокуратуре Узбекистана, наделенных полномочиями взыскивать долги, граждане стали просто бить. Этот факт, без ссылки на случаи необоснованно высоких счетов, и с обязательным комментарием в пользу правомерности действий контролеров, констатировали местные средства массовой информации.

Мы писали о том, что людям приходят миллионные счета за якобы использованный природный газ, притом, что они всё честно и в соответствии с показаниями счетчиков оплатили. Однако вместо того, чтобы исправить ситуацию, авторов обращений в редакцию более года таскали в прокуратуру для получения объяснительных. Писали мы и о том, что ежегодные потери в газотранспортных магистралях Ташкента составляют 1 миллиард кубометров. Если учесть, что столица в год потребляет 4 миллиарда, станут понятнее объемы потерь. Тех самых, что потом перекладывают на жителей столицы.