Путь открыт, езжайте на здоровье

По информации из конфиденциальных источников, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому Соглашение о безвизовом режиме посещения на срок до 30 дней для граждан Узбекистана и Таджикистана, подписанное во время государственного визита в Душанбе, вступает в силу досрочно - 16 марта 2018 года. Решение, считают эксперты, в первую очередь обусловлено политической волей узбекского лидера, провозгласившего укрепление и развитие отношений с ближайшими соседями как приоритетную задачу, отвечающую чаяниям народов всех без исключения государств региона.

Напомним, что зарубежные средства массовой информации скептически отнеслись к перспективам восстановления добрососедских отношений Узбекистана и Таджикистана, посетовав, что Соглашение о взаимных безвизовых посещениях, подписанное президентами, пока не предоставило возможности людям свободно ездить друг к другу. Во избежание недопонимания или искаженного толкования соглашения МИД Узбекистана был вынужден внести ясность, подчеркнув необходимость ратификации документа парламентом.

Сегодня можно сказать, что Шавкат Мирзиёев, воспользовавшись предоставленными ему конституционными полномочиями, решил пресечь кривотолки, максимально ускорив процесс сближения двух народов и двух государств.

Что касается Таджикистана, то на момент подготовки текста, ответного хода из Душанбе еще не последовало.