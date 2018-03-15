Самовывоз ограничен

Постановление Центрального банка Узбекистана от 12 марта 2018 года, изменяющее порядок выдачи физическим лицам-резидентам разрешений на вывоз за пределы страны наличной иностранной валюты, размер которой превышает 5 тысяч долларов США, существенно осложнит жизнь тем, кто стал обладателем СКВ в результате реализации личного движимого и недвижимого имущества. Ранее гражданин, продавший за СКВ квартиру или автомобиль, мог положить валюту на банковский вклад, после чего снять с него деньги и, приложив справку о банковской операции, получить разрешение на вывоз. Теперь, как следует из комментария к постановлению, сделать это будет невозможно.

По мнению экспертов, в первую очередь постановление ударит по гражданам, решившим расстаться с недвижимостью в связи с перспективой сменить страну проживания. Дело в том, что традиционное недоверие населения к национальной валюте вкупе с невозможностью конвертировать её за пределами Узбекистана, по-прежнему вынуждают людей совершать сделки купли-продажи имущества в долларах США. Изменения в правилах вывоза валюты вынудит людей сначала перевести иностранную валюту в национальную, после чего внести сумы на личный банковский вклад с перспективой покупки по официальному курсу той же иностранной валюты. И лишь после этого попытаться снять деньги со счета и вывезти за пределы страны. В выигрыше вновь оказываются только банкиры.

Впрочем, есть и другие варианты. К примеру, вывезти деньги в несколько приёмов, переправить их через платежные сстемы с привлечением родных и знакомых или же вовсе по кримиинальным схемам. Любое из перечисленного - дополнительные расходы.

Необходимо сказать, что сутками ранее местные средства массовой информации широко разрекламировали решение Центрального банка Узбекистана увеличить аж до 8,6 миллиона сумов объем национальной валюты, допустимой к свободному вывозу гражданами за рубеж. Однако ни одно СМИ не задалось вопросом, зачем людям вывозить миллионы, если в качестве платежного средства они ограниченно пригодны только в родной стране.



