Друг первой степени



15 марта, в ходе церемонии торжественного открытия Года Узбекистана в Казахстане, состоявшейся в театре «Астана-опера», Нурсултан Назарбаев наградил орденом Достык I степени Шавката Мирзиёева. Высокой награды глава Узбекистана удостоен «за огромный вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между двумя странами».



Напомним, что в этот день в Астане состоялась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии постсоветского образования.



