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Поминки по Сенату

На рассмотрение общественности представлен проект постановления Сената Олий Мажлиса, регламентирующий проведение свадеб, семейных торжеств, обрядов и поминок. В частности, документ предполагает ограничения в численности гостей, времени проведения мероприятий, отмену демонстрации приданого, раздачу денег танцующим и так далее.

Что касается артистов, сенаторы посчитали, что устроители должны ограничиться одним певцом или одним творческим коллективом, имеющем лицензию на право заниматься концертной деятельностью.

Поминки по Сенату


Соб. инф.



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Просмотров: 965     16 марта 2018


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