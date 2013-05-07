Поминки по Сенату

На рассмотрение общественности представлен проект постановления Сената Олий Мажлиса, регламентирующий проведение свадеб, семейных торжеств, обрядов и поминок. В частности, документ предполагает ограничения в численности гостей, времени проведения мероприятий, отмену демонстрации приданого, раздачу денег танцующим и так далее.
Что касается артистов, сенаторы посчитали, что устроители должны ограничиться одним певцом или одним творческим коллективом, имеющем лицензию на право заниматься концертной деятельностью.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства