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Белошвейка и семь нянек

В ходе рабочей поездки в Самаркандскую область президент Узбекистана предложил создать в каждом районе минимум две швейные или прядильные фабрики, что позволит сократить уровень безработицы, хотя бы среди женщин. Общее число безработных в регионе, согласно информации, размещенной на сайте главы государства, составляет 170 тысяч человек.

Идея не нова. В семидесятые годы прошлого столетия аналогичное предложение внес заместитель министра легкой промышленности Узбекской ССР Февзи Аппазович  Таймазов (после обретения независимости он почему-то стал Аббасовичем). В кратчайшие сроки в райцентрах Ферганской долины были построены прядильные цеха, где должны были работать не занятые на производстве женщины. Женщины действительно выстроились в очередь на трудоустройство, но оформившись, теми же стройными рядами начали уходить в оплачиваемый декретный отпуск. Ближе к завершению отпуска, они рожали еще одного ребенка и получали очередной оплачиваемый отпуск по уходу за ним. И так по нескольку лет кряду. Уволить их не позволяло гуманное трудовое законодательство.

Пытаясь выправить ситуацию, администрация прядильных цехов стала принимать на работу только женщин, не планировавших рожать. Но у каждой из них дома были семья и дети, требовавшие внимания. Женщины включали станки и с сознанием выполненного долга уходили домой. Нить обрывалась, станки останавливались, наладчики матерились, работниц долго искали. В результате эксперимент по повышению занятости женской части трудоспособного населения провалился. Предприятия, не выдерживая социальной нагрузки, стали закрываться одно за другим...

Белошвейка и семь нянек


Соб. инф.



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Просмотров: 1712     18 марта 2018


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