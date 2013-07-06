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Новоселье для телевидения

12 – 17 марта 2018 года

Все ведущие республиканские газеты 14 марта опубликовали постановление президента «О создании единой системы межведомственного электронного взаимодействия по вопросам взыскания задолженностей по исполнительным документам».

В это же день в печати публикуется постановление главы государства «О широком изучении и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева».

В СМИ 15 марта можно ознакомиться с указом президента «О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан».

На первых страницах официальных изданий также опубликовано сообщение УзА «Развитие сельскохозяйственного машиностроения - залог богатого урожая». В нем говорится, что под председательством президента 14 марта состоялось совещание, посвященное анализу результативности проводимой работы по развитию сельскохозяйственного машиностроения и обеспечению аграрной отрасли современной техникой, имеющихся проблем и актуальным задачам в сфере.

В газетах 16 марта опубликованы тексты выступлений президента на консультативной встрече глав государств Центральной Азии и на торжественной церемонии открытия года Узбекистана в Казахстане. Кроме того, напечатан большой отчет УзА «Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии». В этот же день республиканские издания поместили на своих страницах постановление главы государства «О мерах по ускоренному развитию каракулеводческой отрасли».

В субботних номерах газет опубликованы два постановления главы государства - «О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи» и «О мерах по дальнейшему развитию футбола».

СМИ со ссылкой на информационную службу нижней палаты парламента 16 марта опубликовали сообщение «Заслушаны отчеты политических партий и рассмотрены законопроекты». В нем говорится, что на очередном заседании Законодательной палаты депутаты заслушали отчеты политических партий об источниках финансирования их деятельности в 2017 году. В газетах 17 марта опубликовано сообщение под заголовком «Повышение правовой культуры  общества в центре внимания депутатов». В нем говорится, что на очередном заседании Законодательной палаты обсужден проект Национальной программы повышения правовой культуры в обществе в новой редакции.  

В печатных изданиях 13 марта опубликован материал ИА «Жахон» под заголовком «Узбекистан хочет создать новые возможности для мирных переговоров между правительством Афганистана и талибами». Таково, как пишет агентство, мнение   многих СМИ за рубежом.

Также газеты14 марта напечатали сообщение под заголовком «Элис Уэллс: «Мы поддерживаем инициативу о проведении Ташкентской конференции». В нем приводится мнение первого заместителя помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс по поводу проведения в Ташкенте международной конференции по Афганистану. «Мы рассматриваем Ташкентскую конференцию как логическое продолжение «Кабульского процесса». Важно, что усилия по национальному примирению осуществляются под руководством афганцев и силами самих афганцев», - цитируют ее СМИ.

В газетах «Халк сузи»-«Народное слово» 15 марта опубликован материал «На пути возрождения. Современный Узбекистан в цивилизации ислама». Его автор – председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

«Врата вечной дружбы» – под таким заголовком в этих же изданиях опубликована статья за подписью сенатора. Речь об итогах госвизита президента в Таджикистан. Ряд изданий перепечатали короткие интервью с членами делегации, выезжавшей в Таджикистан во главе с президентом под общим заголовком «Визит стал прорывом в отношениях двух стран».

В газете «Махалла» 17 марта опубликована реплика, озаглавленная «Кому выгодно очковтирательство?». Автор пишет о случаях, когда людям торжественно вручают ключи от квартир со всеми удобствами, обставленных современной мебелью. А после церемонии их выдворяют со словами, что здесь будут жить другие люди. «Оказывается, нас пригласили только для того, что телевидение могло снять нужный сюжет», - жалуется журналисту нуждающаяся в жилье семья.

В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована статья под заголовком «Аптек много, лекарства дорогие. Почему?». Журналист рассуждает о том, что вокруг медицинских учреждений, как правило, размещается множество аптек. При этом цены в них на одни и те же лекарства разительно отличаются. В материале подчеркивается важность создания социальных аптек, а также необходимость организации производства отечественных лекарственных препаратов. 

Новоселье для телевидения


Соб. инф.



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Просмотров: 1268     18 марта 2018


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