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Судья с пистолетом

В Узбекистане вступила в силу Инструкция о порядке обеспечения безопасности судов, судебных процессов и их участников. Согласно этому документу, судьям в целях безопасности и в порядке, установленном законодательством, могут выдавать огнестрельное оружие либо прикреплять к ним вооруженного телохранителя. Судье также предоставлено право проносить оружие в здание суда.

Что касается иных участников процесса, то им без разрешения председательствующего запрещены фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также трансляция судебных заседаний. «Соответственно, без его разрешения запрещается проносить в здания судов мобильные телефоны, средства аудиозаписи, фото- и видеосъемки, а также электронные носители информации», - сказано в комментарии к документу.

Судья с пистолетом


Соб. инф.



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Просмотров: 653     19 марта 2018


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