Свой в доску



Выборы президента России, как и ожидалось, завершились убедительной победой Владимира Путина. По предварительным подсчетам на момент публикации, он набрал 73,9 процента голосов. Парадоксально, но победу действующего главы государства обеспечила не столько ничтожность кукольных конкурентов, сколько перманентная истерика генетически дефективных европейских политиков, старательно придающих российскому лидеру очертания исчадия ада. Чего стоит кампания по обвинению Кремля в неполном отравлении пенсионера КГБ на территории Великобритании, подкрепленная рекомендацией «заткнуться». Даунинг, что возьмёшь.



Смеем предположить, что отдавая предпочтение Владимиру Владимировичу, россияне голосовали за достоинство страны, в которой родились и живут. Плохо или хорошо – вопрос второй. «За державу обидно» - это про русских и не про кого другого. Будет Путин, глядишь и Шойгу при первом удобном случае сломает челюсть британскому дегенерату среднего пола, сдуру возомнившему, что его остров невозможно пустить на дно океана. Это Россию невозможно – слишком велика. Великобританию – легко, и с очевидным удовольствием.



Анализируя всенародную поддержку Путина, не стоит забывать, что русские традиционно занимали сторону того, кого бьют толпой и ногами. Не важно – за дело или походя. Это на Западе драться готовы только в соотношении 29:1. Если 28, то уже назад пятками. Русские сначала ввязываются, потом думают. И это - не недостаток, просто так скроены. По большому счету, минувшие президентские выборы – русская рулетка национального масштаба. Не знаешь, когда жахнет, но кураж и осознание собственной значимости всё окупают с лихвой.



Россияне голосовали за Путина не потому, что при нём стали жить лучше, а из принципа и личной симпатии. В России вообще все судьбоносные решения принимают сердцем, а не разумом. Может, потому так и живут. Бездорожье, грязь, казнокрадство? Это наше бездорожье, наша грязь и наше казнокрадство. Сами разберемся. И Крым наш. Именно поэтому Владимир Владимирович - вне конкуренции. Притом, что срок его пребывания на вершине власти вплотную приблизился к сроку пребывания на ней же незабвенного Леонида Ильича. Преимущество Путина - в силе, возрасте и отсутствии вставной челюсти, исключающих издевательские анекдоты за спиной.



Такой, как Макрон, России не нужен, у неё уже есть Галкин. Трамп ближе по духу, но ведется на всякую хрень. Путин – идеал. Я, ты, он, она. Вместе - целая страна. Свой в доску и абсолютно понятный. Братан, за которого и в огонь, и в воду. Две минуты на сборы, пусть только даст знать.



Анекдот предвыборной поры, вызвавший восхищение российского электората.



Телефонный звонок на Даунинг-стрит.



- Терезу пригласите, пожалуйста.



- Кто спрашивает?



- Володя.



- Она спит.



- Если проснётся, передайте…



- Что значит, если?..





Смеем предположить, что отдавая предпочтение Владимиру Владимировичу, россияне голосовали за достоинство страны, в которой родились и живут. Плохо или хорошо – вопрос второй. «За державу обидно» - это про русских и не про кого другого. Будет Путин, глядишь и Шойгу при первом удобном случае сломает челюсть британскому дегенерату среднего пола, сдуру возомнившему, что его остров невозможно пустить на дно океана. Это Россию невозможно – слишком велика. Великобританию – легко, и с очевидным удовольствием.Анализируя всенародную поддержку Путина, не стоит забывать, что русские традиционно занимали сторону того, кого бьют толпой и ногами. Не важно – за дело или походя. Это на Западе драться готовы только в соотношении 29:1. Если 28, то уже назад пятками. Русские сначала ввязываются, потом думают. И это - не недостаток, просто так скроены. По большому счету, минувшие президентские выборы – русская рулетка национального масштаба. Не знаешь, когда жахнет, но кураж и осознание собственной значимости всё окупают с лихвой.Россияне голосовали за Путина не потому, что при нём стали жить лучше, а из принципа и личной симпатии. В России вообще все судьбоносные решения принимают сердцем, а не разумом. Может, потому так и живут. Бездорожье, грязь, казнокрадство? Это наше бездорожье, наша грязь и наше казнокрадство. Сами разберемся. И Крым наш. Именно поэтому Владимир Владимирович - вне конкуренции. Притом, что срок его пребывания на вершине власти вплотную приблизился к сроку пребывания на ней же незабвенного Леонида Ильича. Преимущество Путина - в силе, возрасте и отсутствии вставной челюсти, исключающих издевательские анекдоты за спиной.Такой, как Макрон, России не нужен, у неё уже есть Галкин. Трамп ближе по духу, но ведется на всякую хрень. Путин – идеал. Я, ты, он, она. Вместе - целая страна. Свой в доску и абсолютно понятный. Братан, за которого и в огонь, и в воду. Две минуты на сборы, пусть только даст знать.Анекдот предвыборной поры, вызвавший восхищение российского электората.Телефонный звонок на Даунинг-стрит.- Терезу пригласите, пожалуйста.- Кто спрашивает?- Володя.- Она спит.- Если проснётся, передайте…- Что значит, если?..