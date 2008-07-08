Евангелие от ЛУКОЙЛ

20 марта в Ташкенте состоялось торжественное открытие первой автозаправки российской компании ЛУКОЙЛ с крайне высокими (не только по местным меркам) ценами на автомобильное топливо. К примеру, стоимость литра АИ-92 составляет здесь 6900 сумов ($0,84). Литр АИ-95 стоит 7500 сумов ($0,91). Литр дизельного топлива на АЗС ЛУКОЙЛ можно залить по цене 7000 сумов ($0,85). Заметим, что на сегодняшний день стоимость литра бензина марки АИ-80 местного производства, централизованно установленная государством, составляет 3900 сумов ($0,48).
Аналитики не исключают, что вхождение на узбекский рынок российской компании подвинет нефтеперерабатывающий сектор Узбекистана поднять цены на собственную продукцию. Причем, произойдёт это значительно быстрее, чем можно было предположить.
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