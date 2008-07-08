Евангелие от ЛУКОЙЛ



20 марта в Ташкенте состоялось торжественное открытие первой автозаправки российской компании ЛУКОЙЛ с крайне высокими (не только по местным меркам) ценами на автомобильное топливо. К примеру, стоимость литра АИ-92 составляет здесь 6900 сумов ($0,84). Литр АИ-95 стоит 7500 сумов ($0,91). Литр дизельного топлива на АЗС ЛУКОЙЛ можно залить по цене 7000 сумов ($0,85). Заметим, что на сегодняшний день стоимость литра бензина марки АИ-80 местного производства, централизованно установленная государством, составляет 3900 сумов ($0,48).



Аналитики не исключают, что вхождение на узбекский рынок российской компании подвинет нефтеперерабатывающий сектор Узбекистана поднять цены на собственную продукцию. Причем, произойдёт это значительно быстрее, чем можно было предположить.





Аналитики не исключают, что вхождение на узбекский рынок российской компании подвинет нефтеперерабатывающий сектор Узбекистана поднять цены на собственную продукцию. Причем, произойдёт это значительно быстрее, чем можно было предположить.