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Весна на узбекской улице

В Узбекистане готовятся к празднику Навруз. На дворе настоящая весна – тепло, солнечно, цветет урюк, зеленеет трава, первые листочки появились на сиреневых кустах. Птицы уже поют, но мухи еще не кусают. Народ, ожидая отключения отопления, морально подготовившись к заявленному повышению цен на свет, газ и прочее, постепенно раздевается. Молодые и отчаянные уже перешли на летние майки. Жители регионов приобретают столичную прописку, жители столицы задумываются.

Весна – традиционное время надежд. Время ожидания радостного, нового и, главное - доброго. Пусть оправдаются только лучшие ожидания и все наши мечты сбудутся! С праздником, уважаемые читатели!

Весна на узбекской улице


Редакция



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Просмотров: 551     20 марта 2018


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