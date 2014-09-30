Весна на узбекской улице



В Узбекистане готовятся к празднику Навруз. На дворе настоящая весна – тепло, солнечно, цветет урюк, зеленеет трава, первые листочки появились на сиреневых кустах. Птицы уже поют, но мухи еще не кусают. Народ, ожидая отключения отопления, морально подготовившись к заявленному повышению цен на свет, газ и прочее, постепенно раздевается. Молодые и отчаянные уже перешли на летние майки. Жители регионов приобретают столичную прописку, жители столицы задумываются.



Весна – традиционное время надежд. Время ожидания радостного, нового и, главное - доброго. Пусть оправдаются только лучшие ожидания и все наши мечты сбудутся! С праздником, уважаемые читатели!



