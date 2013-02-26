 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Афганистан. К встрече на высоком уровне
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Афганистан. К встрече на высоком уровне

Анонсированная в ООН инициатива Узбекистана о проведении встречи на уровне министров иностранных дел ряда государств и международных организаций в Ташкенте, намеченная на 26 марта сего года и подкреплённая узбекской стороной конкретными шагами по её организации, нашла международное понимание и поддержку, что для многих стало поводом   спрогнозировать возможные результаты и последствия такой встречи. В кулуарах некоторые эксперты даже пытаются найти в этом некую интригу, хотя логика внешнеполитических действий узбекского руководства на протяжении последних полутора лет делает позицию Узбекистана вполне прозрачной и ясной.

Прежде всего, уместно напомнить, что Узбекистан никогда не дистанцировался от афганской проблемы. В различные периоды и по разным поводам Ташкент предлагал свои принципиальные оценки и действия, выступал с конкретными инициативами (к примеру, переговорный процесс в формате «6+2» и др.), которые конструктивно воспринимались в международном сообществе и позволили накопить необходимый опыт для объединения усилий, чтобы наконец запустить процесс урегулирования афганского конфликта, который, как иногда кажется, длится уже целую вечность.

На этом фоне нынешнюю узбекскую инициативу следует рассматривать не как некий сюрприз нового руководства Узбекистана, а в качестве ещё одного признака последовательности и преемственности внешнеполитической стратегии Узбекистана, но в её новом контексте и системе обновлённых акцентов, координат и приоритетов. В этой связи напрашивается ряд очевидных, на наш взгляд, выводов и предположений.

Прежде всего, в Узбекистане сформировалось устойчивое убеждение в том, что силовые способы - не метод внутри афганского урегулирования. Похоже, что с этим, хотя бы на уровне формальных заявлений, согласны все внешние силы, в той или иной степени вовлечённые в афганские процессы. В Афганистане есть множество примеров, когда различные исторические, этнические, религиозные, если хотите культурологические факторы, не мешали афганцам самостоятельно разрешать внутренние конфликтные ситуации. Сегодня в Узбекистане аргументировано считают, что надо дать возможность афганцам самим, пусть не сразу, но разработать собственную национальную «дорожную карту» в целях достижения мира и устойчивой стабильности в своей стране. Многочисленные внешние силы не просто могут, но и должны им в этом помочь и при необходимости предоставить свои посильные гарантии.

Во-вторых, и это наиболее важно, встреча в Ташкенте может и призвана задекларировать понимание и согласие с таким подходом со стороны всех участников предстоящей встречи. Пусть это не будет новой отправной точкой или основой (на это никто и не рассчитывает) для сложного процесса афганского урегулирования. Таких попыток было и есть уже достаточно, возможно появятся и новые. Ташкентская встреча явно не претендует на своё особое место в череде бывших и будущих инициатив по Афганистану. Главное – придать этому процессу новую тональность, позитива и, если хотите, большего оптимизма.

В-третьих, как представляется, Узбекистан, обозначив такую позицию, учитывает свой совсем недавний опыт по расчистке от многочисленных завалов, накопленных в последние годы в отношениях с ближайшими соседями по региону. Существенно возросшая интенсивность двусторонних диалогов и многосторонних встреч на самых различных уровнях во многом способствовала их улучшенной тональности и оптимистических взглядов на будущее в отношениях между странами. Примечательным является то, что в понятие регион Центральной Азии всё активнее вписывается Афганистан, что во многом меняет прежние стереотипы, над которыми довлела политическая составляющая (бывшие советские республики), а географические критерии отходили на задний план.

В-четвёртых, заметно активизировав двусторонние отношения с Афганистаном, Узбекистан, с одной стороны демонстрирует их результативность, а с другой – позволяет расширить восприятие региона шире, чем его географические контуры, с учётом перспектив разработки и реализации многосторонних проектов по торгово-экономическому сотрудничеству с привлечением Афганистана и заинтересованных крупных внешних сил. В идеале было бы замечательно, чтобы такое видение перспектив Центральной Азии стало важнейшим принципом для самих афганцев в ходе развития внутри афганского мирного диалога. В этом тоже видится предназначение встречи в Ташкенте.

В-пятых. Приведённые доводы позволяют развеять любые подозрения в отношении Ташкента по поводу его растущих региональных амбиций. Для Узбекистана главная цель региональной стратегии заключается в создании максимально благоприятных условий для реализации выгодных долгосрочных проектов развития, в том числе в национальных интересах Узбекистана. Через мирные проекты по сотрудничеству лежит путь к стабильности и безопасности во всём регионе, прежде всего, в Афганистане.  Главное - побудить афганцев самим решать свои внутренние проблемы через диалог при поддержке внешних партнёров.

Где, на какой площадке и в каком формате такой диалог можно развивать, решать должны сами афганцы.  Очевидно, что в Ташкенте не стремятся сделать для этого узбекскую площадку долгосрочной или постоянной. Цель предстоящей встречи в Ташкенте совсем не в этом. Пусть афганцы сами определяют своё будущее, но без внешнего участия и давления и уж тем более попыток войти в эти процессы со стороны таких организаций как Исламское государство (ИГИЛ) или других радикально террористических формирований, которые в своём большинстве являются чужеродным элементом на измученном теле Афганистана.
 
Рафик Сайфулин, политолог.

Ташкент

Афганистан. К встрече на высоком уровне






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1047     24 марта 2018


Пересечения по теме
  • Маънавият не выдержит двоих 26 февраля 2013 в рубрике Ракурс
  • Потребитель остался крайним 14 марта 2013 в рубрике Ракурс
  • Чекисты готовили переворот 22 октября 2015 в рубрике Ракурс
  • Нефтяной фонтан Джизака 27 апреля 2017 в рубрике Ракурс
  • Правда, которую мало кто знает 6 февраля 2012 в рубрике Ракурс
  • Вперед, на Восток! 12 марта 2007 в рубрике Ракурс
  • Награды нашли героев 17 января 2007 в рубрике Ракурс
  • Кто-то теряет, а кто-то находит 21 ноября 2007 в рубрике Ракурс
  • С протянутой рукой. Как в девяностые 5 июля 2013 в рубрике Ракурс
  • Кадры. Порешат, но не всех 12 ноября 2012 в рубрике Ракурс
  • Анекдот от вице-премьера 13 февраля 2011 в рубрике Ракурс
  • Вопросы оказались нежелательными 20 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Пиво и смерть Марка Вайля 15 февраля 2010 в рубрике Ракурс
  • Мифическая поддержка под конкретные деньги 22 апреля 2011 в рубрике Ракурс
  • Дедушка Ислам не верит дядюшке Сэму 28 марта 2014 в рубрике Ракурс


    •
     
    Архив новостей
    «    Март 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Афганистан. К встрече на высоком уровне
      24 марта 2018 в рубрике Ракурс
    2. Подтверждение после опровержения
      22 марта 2018 в рубрике Право
    3. Евангелие от ЛУКОЙЛ
      20 марта 2018 в рубрике Экономика
    4. Весна на узбекской улице
      20 марта 2018 в рубрике Дата
    5. Свой в доску
      19 марта 2018 в рубрике Ракурс
    6. Судья с пистолетом
      19 марта 2018 в рубрике Факт
    7. Белошвейка и семь нянек
      18 марта 2018 в рубрике Ретро
    8. Новоселье для телевидения
      18 марта 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Поминки по Сенату
      16 марта 2018 в рубрике Бывает...
    10. Друг первой степени
      16 марта 2018 в рубрике Соседи
    11. Вечер при свечах
      15 марта 2018 в рубрике Народ
    12. Я назову тебя Солнышком
      15 марта 2018 в рубрике Факт
    13. Путь открыт, езжайте на здоровье
      15 марта 2018 в рубрике Факт
    14. Контролёров начали бить
      15 марта 2018 в рубрике Бывает...
    15. Самовывоз ограничен
      15 марта 2018 в рубрике Ракурс
    16. Идём на прорыв
      11 марта 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
    17. Он сказал, они поехали
      10 марта 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Вместе по жизни
      10 марта 2018 в рубрике Братья
    19. Уходя - уходи
      9 марта 2018 в рубрике Мнение
    20. Заковали Мальчиша в тяжелые цепи
      8 марта 2018 в рубрике Право
    21. До седьмого колена
      7 марта 2018 в рубрике Право
    22. О людях и собаках
      7 марта 2018 в рубрике Мнение
    23. Вышли мы все из окопов
      7 марта 2018 в рубрике Братья
    24. Слово о Хамзе
      7 марта 2018 в рубрике Культура
    25. Чёртова дюжина
      6 марта 2018 в рубрике Лица
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Недолёт  (13399 просмотров)
      24 февраля 2018 с сайта Бывает...
    2. Жёсткая посадка  (12095 просмотров)
      24 февраля 2018 с сайта Факт
    3. До седьмого колена  (10678 просмотров)
      7 марта 2018 с сайта Право
    4. Beverly Hills, Швейцария, Латвия...  (10379 просмотров)
      2 марта 2018 с сайта Ракурс
    5. Генерал из девяностых  (9927 просмотров)
      28 февраля 2018 с сайта Лица
    6. Чёрный ворон, я не твой  (9520 просмотров)
      3 марта 2018 с сайта Право
    7. Уходя - уходи  (8990 просмотров)
      9 марта 2018 с сайта Мнение
    8. Слово о Хамзе  (8048 просмотров)
      7 марта 2018 с сайта Культура
    9. Шашки наголо  (7683 просмотров)
      5 марта 2018 с сайта Бывает...
    10. Поближе к цивилизации  (7106 просмотров)
      3 марта 2018 с сайта Братья
    11. О людях и собаках  (7074 просмотров)
      7 марта 2018 с сайта Мнение
    12. Чёртова дюжина  (7028 просмотров)
      6 марта 2018 с сайта Лица
    13. Роман с продолжением  (6803 просмотров)
      23 февраля 2018 с сайта Резонанс
    14. 202 преступления ежедневно  (6648 просмотров)
      25 февраля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    15. Вышли мы все из окопов  (6528 просмотров)
      7 марта 2018 с сайта Братья
    16. Выпьем за Родину  (6367 просмотров)
      23 февраля 2018 с сайта Дата
    17. Идём на прорыв  (6335 просмотров)
      11 марта 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    18. В прокуратуру - с пелёнок  (6029 просмотров)
      23 февраля 2018 с сайта Факт
    19. Заковали Мальчиша в тяжелые цепи  (5568 просмотров)
      8 марта 2018 с сайта Право
    20. Самовывоз ограничен  (4995 просмотров)
      15 марта 2018 с сайта Ракурс
    21. Свой в доску  (4466 просмотров)
      19 марта 2018 с сайта Ракурс
    22. Вместе по жизни  (4452 просмотров)
      10 марта 2018 с сайта Братья
    23. Я назову тебя Солнышком  (4269 просмотров)
      15 марта 2018 с сайта Факт
    24. Поминки по Сенату  (4244 просмотров)
      16 марта 2018 с сайта Бывает...
    25. Контролёров начали бить  (4214 просмотров)
      15 марта 2018 с сайта Бывает...
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства