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За стеклом

18 – 24 марта 2018 года

Ряд республиканских изданий вышли в свет вне графика 18 марта. В этот день на первых полосах опубликован материал УзА под заголовком «Чем больше будет создано рабочих мест, тем больше будет доволен наш народ». В нем сообщается, что президент в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, 17 марта прибыл в Самаркандскую область.

Республиканские СМИ 22 марта распространили озвученное накануне по телевидению президентом «Поздравление народу Узбекистана с праздником Навруз». «Составляющие основу философии Навруза высшие ценности – гуманизм и доброта, справедливость и толерантность, реальная забота о благе народа – становятся сегодня критериями нашей деятельности. Мы ставим перед собой важнейшую цель – чтобы наши матери и дети, соотечественники, весь наш народ всегда жил в мире и спокойствии, чтобы наша жизнь стала еще более благополучной. Тогда, как говорил великий поэт и мыслитель Алишер Навои, каждый наш день будет как Навруз», - говорится в послании.

В печати также публикуются поздравления глав зарубежных государств по случаю праздника Навруз.

В субботних номерах газет опубликован отчет УзА о совещании, которое провел накануне президент, под заголовком «Обсуждена результативность проводимой в сельском хозяйстве работы». В нем говорится, что совещание было посвящено результативности проводимой работы по ускоренному развитию сельского хозяйства и углублению реформ в этой сфере. «На совещании отмечалась важность своевременного и качественного выполнения агротехнических мероприятий для достижения высокой урожайности. На зерновых полях фермеров, своевременно внесших минеральные удобрения и осуществивших орошение, наблюдается хорошая всхожесть ростков пшеницы», - пишет УзА.

В республиканских изданиях 24 марта опубликовано постановление президента «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг».

В этот же день газеты анонсировали визит в Узбекистан президента Афганистана. «По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 26 марта 2018 года в Ташкент с рабочим визитом прибывает Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани», - говорится в сообщении.

В узбекских СМИ публикуется большое количество материалов, посвященных предстоящей международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Газета «Адолат» 22 марта подняла проблему незаконных перевозчиков на дорогах. Статья на эту тему публикуется под заголовком «До каких пор леваки будут устанавливать свои правила?».  Автор обращает внимание на то, что особенно много нарушений допускают водители, которые осуществляют междугородние перевозки. «А в дни праздников, учитывая растущий спрос, они кратно повышают цены на поездки», - сетует автор.

«Есть у проблемы «остановка?» - под таким заголовком 24 марта опубликовала реплику газета «Ишонч». Речь - о состоянии остановок общественного транспорта. Автор пишет о том, что стеклянные остановки не спасают ни от холода, ни от жары. Мало того, их обклеивают рекламой и, в результате обзор закрывается полностью. Пассажиры стоят в стороне от такой остановки.  
 
В газетах «Постда» - «На посту» опубликована статья под заголовком «О проблемах парковки автомобиля». В ней рассказывается о мерах, которые принимаются для того, чтобы решить проблему парковки в Ташкенте. Как сообщается, ГУВД Ташкента провело инвентаризацию всех дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». «107 знаков, запрещающих остановку, были сняты, а 28 из них были заменены на знак «Стоянка запрещена», - сообщают авторы.

За стеклом


Соб. инф.



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Просмотров: 457     25 марта 2018


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