Абонент вне зоны доступа



Двое скончались, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу - таков результат попытки трех жителей Наманганской области достать мобильный телефон из выгребной ямы, попавший туда при отправлении нужды одним из пострадавших.



Как следует из



За последние годы это, как минимум, третий подобный случай в сельской местности Узбекистана.



Как следует из сообщения МВД Узбекистана, попытка извлечь телефон из отходов жизнедеятельности была предпринята с помощью веревки, по которой в яму сначала спустился владелец аппарата. Когда он потерял сознание, в яму спустился привлеченный на помощь сосед. Когда и тому стало плохо, к операции по извлечению подключился отец владельца телефона.За последние годы это, как минимум, третий подобный случай в сельской местности Узбекистана.