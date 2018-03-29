

Для тех неравнодушных, кто хоть когда-нибудь обращал внимание на чрезвычайно непростую ситуацию вокруг Афганистана, состоявшаяся в Ташкенте конференция - повод для раздумий и выводов, которые каждый волен делать, полагаясь на собственный опыт. Хочется поделиться и своим мнением.



Удручает, что ташкентской конференции по Афганистану не было уделено достойного внимания в зарубежной прессе и зарубежными политиками первого эшелона. Для многих сильных мира сего любая инициатива из Ташкента зачастую воспринимается как провинциальная самодеятельность. Однако, и это неоднократно подтверждала практика, «глас вопиющего в пустыне» всегда звучит в нужное время и в нужном месте. Более того, Ташкент в вопросах афганского урегулирования демонстрирует, что он в теме и готов взять на себя посильную степень ответственности за будущее мирное развитие всего региона.



Заявление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о готовности его страны предоставить площадку для диалога – реальная попытка прорывных действий в процессе урегулирования афганского конфликта.



Кто-то может сказать, не слишком ли замахнулись? Нет. Афганистан – наш ближайший сосед. Как неоднократно подчёркивалось на конференции, афганская боль - это и наша боль. Возьму на себя смелость подтвердить искренность озвученного по многолетнему личному опыту. На конференции делались акценты на нашу близость и общность (историческую, этническую, религиозную, культурологическую и др.), так почему бы не принять во внимание ташкентские инициативы?



Очевидно, что они нуждаются в поддержке. Пока вразумительной реакции на них нет, но она очень скоро проявится. Главное - с чьей стороны? А ещё важнее, чтобы реагирование пошло на пользу самим афганцам и их соседям. Не исключено, что смысл и значимость ташкентской конференции именно в том и состоят.



Рафик Сайфулин, политолог.

Ташкент





