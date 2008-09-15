Разделённая скорбь







26 марта, непосредственно в день трагедии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев



Необходимо сказать, что адекватная оперативная реакция официальных лиц Узбекистана на горе или беду, случившиеся за рубежом, более характерны для нынешнего политического руководства страны, нежели для прежнего. Что касается рядовых граждан Узбекистана, то к чужому горю они всегда относились с болью и состраданием. Вот и сегодня у стен посольства России в Узбекистане в память о погибших в Кемерово лежат цветы, горят поминальные свечи и молча стоят люди.



28 марта премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел этой страны Абдулазиз Камилов посетили посольство Российской Федерации в Ташкенте. От имени правительства они выразили искренние соболезнования в связи с пожаром в Кемерово, приведшем к многочисленным человеческим жертвам, сделав соответствующую запись в Книге соболезнований.26 марта, непосредственно в день трагедии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту России Владимиру Путину. Узбекский лидер выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу России, родным и близким погибших.Необходимо сказать, что адекватная оперативная реакция официальных лиц Узбекистана на горе или беду, случившиеся за рубежом, более характерны для нынешнего политического руководства страны, нежели для прежнего. Что касается рядовых граждан Узбекистана, то к чужому горю они всегда относились с болью и состраданием. Вот и сегодня у стен посольства России в Узбекистане в память о погибших в Кемерово лежат цветы, горят поминальные свечи и молча стоят люди.