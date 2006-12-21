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Happy Birthday to You

29 марта, аккурат в день рождения Лаврентия Берии, Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон «О Службе государственной безопасности». Необходимо сказать, что это первый в истории суверенного Узбекистана закон, определяющий основные задачи и направления деятельности Службы. В соответствии с ним, СГБ подчиняется и подотчетна только президенту Узбекистана, организуя свою деятельность на основе принципа конспирации, исключающего огласку сведений о формах и методах работы ведомства.

Напомним, что 15 марта этого года указом президента Узбекистана Служба национальной безопасности (СНБ) была преобразована в Службу государственной безопасности (СГБ) – «специальный уполномоченный орган, осуществляющий защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз».

Happy Birthday to You


Соб. инф.



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Просмотров: 1051     30 марта 2018


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