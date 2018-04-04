Броня крепка?

Ряд средств массовой информации начали активно пропагандировать выходца из Маргилана Улугбека Максумова, позиционирующего себя как преуспевающего бизнесмена, в прошлом занимавшего должность помощника следователя Ферганской областной прокуратуры. На самом деле – это мошенник, в 2007 году осужденный Ферганским городским судом. Тогда же, опасаясь быть арестованным по другим делам, он сбежал в Дубай. В ОАЭ, втершись в доверие к состоятельным людям из бывшего СССР, он банально «кидал» их на деньги.

Производство бронеавтомобилей – тоже результат мошенничества. В свое время выходцы из России основали в Канаде компанию INKAS по выпуску бронированной техники. Взяв на себя обязательства представить их продукцию на выставке вооружений IDEX в ОАЭ, по окончании выставки У. Максумов, подделав документы, нанял дешевую рабочую силу из Индии и приступил к кустарному копированию бронеавтомобилей на месте. Информацию о мошеннической схеме, использованной выходцем из Ферганской долины Узбекистана, в головном офисе INKAS в Канаде в любой момент готовы подтвердить президент компании или его заместитель.

Географическое расположение Дубай способствовало тому, что собранные «на коленке» бронеавтомобили нашли спрос у террористов ИГИЛ и иных аналогичных группировок, действующих на территории Сирии и Ирака. Косвенно это подтверждает и сам Улугбек Максумов, рассказывая о том, что американские и российские производители подобной техники требуют у потенциального покупателя целый пакет документов, а ему достаточно одного.

Складывается впечатление, что этот человек, воспользовавшись политическими и экономическими реформами в Узбекистане, стремится любыми способами войти в эту страну. На сегодняшний день он является невыездным, и по запросу США будет арестован за пособничество ИГИЛ при пересечении границ ОАЭ. Может, потому и пытается легализоваться через Узбекистан.

С уважением, Икром Бурханов











