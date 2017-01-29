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Прощание с Саодат

Днями, находясь в Джизакской области, стал невольным свидетелем довольно неприглядной сцены: красивая средних лет женщина с тонкими чертами лица, одетая в камуфляжную форму, на чем свет стоит распекала фермера. В воздухе висел густой мат. Грузный мужчина стоял перед ней, виновато понурив голову, и только слабо отбивался от ударов. Несколько тычков в живот он все-таки пропустил. Вокруг стояла группа дехкан, на которых воительница не обращала никакого внимания.

Эта картинка вспомнилась, когда мы прощались с женщиной замечательной души Саодат Агзамовной Ходжаевой. Какой же разительный контраст между ней и чиновницей в камуфляже.

Вот, например, что говорит журналист Тамара Якубова: «Мы познакомились с Саодат во время первого Ташкентского кинофестиваля стран Азии и Африки в 1968 году. Она после окончания филологического факультета ТашГУ (ныне Национальный университет) работала в Госкино республики референтом. А я в редакции журнала «Кино». Так что наши пути постоянно пересекались. Красивая, обаятельная, она привлекала к себе внимания не только внешностью, но и своим характером, мягким, уравновешенным. Потом она перешла на работу в институт искусствознания и стала одним из ведущих киноведов страны. Ее статьи всегда отличали отменный слог, глубина анализа, знание предмета. Миллионы зрители с нетерпением ждали выхода ее еженедельных телепередач, посвященных истории азиатской кинематографии, особенно индийской. В институте она успешно защитила кандидатскую диссертацию. Мы были дружны более полувека и я никогда не слышала, чтобы она повышала голос, с кем-то ссорилась. С ее кончиной я потеряла самую верную подругу, которой можно было бы доверить самую сокровенную тайну и знать, что больше об этой тайне не узнает никто. Для меня это огромная потеря».

В 90-е годы прошлого столетия наука как-то стала не нужной. Ученые потеряли смысл жизни. Нужно было искать новые приоритеты. Саодат Ходжаева избрала журналистику. С 2000 года она стала работать в Издательском доме «Шарк Пресс», у истоков создания которого стояла. Возглавляла редакции журналов «Хумо», «Семья» и других изданий. Принимала участие в становлении FM-радио MAXIMA и CLASSIC, входящих в группу «Шарк Пресс». Уместно отметить, что этот издательский дом обеспечивает работой более 60 сотрудников. За годы работы в редакциях Саодат Агзамовна воспитала не один десяток учеников.

Вот что говорит ее воспитанница, главный редактор издательского дома «Тасвир» Шахноза Базарова: «Саодат Агзамовна обладала удивительными человеческими качествами. Её активность, жизнерадостность, интеллигентность, доброта, душевное благородство всегда были для нас примером. Широта и всесторонность её знаний, интересов, широкий культурный кругозор удивляли окружающих. Она любила жизнь, глубоко разбиралась в искусстве, была интересным собеседником, человеком широкой души, верным, надежным другом и добрым наставником. К ней всегда тянулись люди, её любили коллеги, друзья и ученики».

После тяжелой и продолжительной болезни не стало Саодат Агзамовны Ходжаевой. Она ушла из жизни 2 марта. Скорбь нашла отклики в социальных сетях. Вот один из постов в Фейсбуке, оставленный известным кинорежиссером Али Хамраевым: «Прощай, Саодатик... Ты была Садом своей большой семьи и любимицей друзей и коллег. Тебя никто не заменит...»

Прощание с Саодат


Эльпарид Ходжаев



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Просмотров: 595     4 апреля 2018


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