Большая пайка

Льготная ипотека, льготные медицинские услуги, продовольствие по доступным ценам – вот далеко не полный перечень преференций, предусмотренных постановлением президента Узбекистана для членов Союза писателей. Только в Ташкенте для региональных и столичных литераторов, активно занимающихся творчеством, на основе льготных ипотечных кредитов уже строятся дома на 110 квартир. Распределять жилье будут между проживающими в регионах и нуждающимися в нём членов Союза.
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