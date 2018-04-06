Большая пайка



Льготная ипотека, льготные медицинские услуги, продовольствие по доступным ценам – вот далеко не полный перечень преференций, предусмотренных постановлением президента Узбекистана для членов Союза писателей.



Только в Ташкенте для региональных и столичных литераторов, активно занимающихся творчеством, на основе льготных ипотечных кредитов уже строятся дома на 110 квартир. Распределять жилье будут между проживающими в регионах и нуждающимися в нём членов Союза.