Увольнение Мухтара



По сведениям из доверительных источников, заместитель председателя СГБ Узбекистана генерал-майор Мухтар Ниязов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста. Необходимо отметить, что в профессиональном сообществе он был известен как отменный специалист по ситуации в Афганистане.



Информацией о том, кто заменил генерала, на момент подготовки материала, редакция не располагает. Пока сложно предположить, ожидается ли возвращение Мухтара в структуры власти в ином качестве и иной должности.

