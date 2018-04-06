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Увольнение Мухтара

По сведениям из доверительных источников, заместитель председателя СГБ Узбекистана генерал-майор Мухтар Ниязов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста. Необходимо отметить, что в профессиональном сообществе он был известен как отменный специалист по ситуации в Афганистане.

Информацией о том, кто заменил генерала, на момент подготовки материала, редакция не располагает. Пока сложно предположить, ожидается ли возвращение Мухтара в структуры власти в ином качестве и иной должности.

Увольнение Мухтара


Соб. инф.



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Просмотров: 354     6 апреля 2018



 
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