Броненосец «Максумов»

Пока же редакция попросила авторитетного эксперта по вооружениям прокомментировать производство бронеавтомобилей на предприятии выходца из Ферганской долины, в том числе на их соответствие тактико-техническим параметрам, предъявляемым к продукции подобного назначения.- Начну с рекламного видеоролика , размещенного в сети. Улугбек Максумов сидит в шикарном кабинете и радушно принимает интервьюеров из Узбекистана. Всё вокруг очень красиво! Гости следуют через «конференц-зал» в «конструкторское бюро», где, по словам Максумова, «мы всё рисуем, делаем и производим». В бюро – шесть человек с компьютерами по 100 долларов за штуку.- Наше конструкторское бюро, имея специальное оборудования, за 45 минут может начертить дизайн автомобиля, для нас это очень просто и не составляет никаких сложностей, - утверждает миллионер.Затем он ведёт журналистов в «закрома», где стоят «бронированные» лимузины разных марок - от «Лексуса» до «ГАЗ-24». «Это наша фишка, - поясняет Улугбек, - машина будет ехать по улице, и никто не узнает, что она защищена нашей бронёй».Теперь немного теории. Нельзя, к примеру, прийти в магазин и сказать: «Дайте мне компьютер!». Придётся уточнять, какой требуется процессор, каков должен быть объем памяти, в том числе оперативной, и еще много иных параметров. Так и с броневиками. От какой угрозы необходимо установить защиту? От взрывной или от баллистической? Если от баллистической, то от пуль какого калибра? С какого расстояния возможен выстрел?От этих и множества других факторов будет зависеть тип брони, её толщина, расположение и так далее. Если интересует защита от взрыва, то какого? Противоднищевой кумулятивной мины или противобортовой мины? А может быть и вовсе от ручного гранатомёта. Не бывает одинаковых бронеавтомобилей представительского класса, каждый из них оригинален. Только на специальные расчеты у конструкторов и специалистов различного профиля уходят недели, а никак не «45 минут»!Далее. Судя по информации, размещенной в открытом доступе, узбекский бизнесмен в качестве брони использует только листы и полосы из титана и его сплавов толщиной 4 мм. Цитата: «У нас свои лазерные станки, где мы нарезаем металл». Для сведения: титановую пластину толщиной 4 мм. даже милицейский АКСУ пробивает насквозь с расстояния 100 метров. Данный способ защиты давно считается вчерашним днём. Титан хорошо плющит саму пулю, но пробив его, пуля ещё способна нанести жертве смертельный урон. К тому же, титан довольно тяжёлый и очень дорогой.У. Максумов заявляет, что его «Тесла», весившая до бронирования две тонны, после потянула аж на четыре тонны! Спросите у автомобилистов, что будет с подвесками автомобиля, если его масса увеличится вдвое? Что произойдёт с тормозной системой, трансмиссией?Улугбек Максумов нахваливает свой товар: «Он восемь килограммов тротила выдерживает». Чтобы была понятна абсурдность данного заявления, приведу пример. 2017 году в Сирии танк правительственных войск Т-72 подорвался на противоднищевой мине ИГИЛ, эквивалентом 6,7 килограмма тротила. Так вот, кумулятивной струёй сорванную башню танка отбросило более чем на 10 метров. Не трудно представить последствия, случись подобное с броневиком от узбекского производителя.Еще нюанс. Выходец из Узбекистана заявил, что его предприятие производит 800 броневиков в год или 60 в месяц. При необходимости, дескать, может довести ежемесячный выпуск до 150 единиц. И этот бред тиражирует авторитетный российский информационный холдинг. Для справки: весь комплекс машиностроительных предприятий российского ВПК способен выпустить в год не более 500 бронированных автомобилей «Тигр» и «Рысь».И вновь для сведения: на сегодняшний день самым популярным в мире является американский бронеавтомобиль «ХАММЕР» (HMMWV). Так вот, на создание его броневиков работают фирмы-подрядчики:• Машина в целом — AM General Corp (техобслуживание, ремонт, дооборудование, переоборудование, модернизация);• Бронезащита — O’Gara-Hess & Eisenhardt Armoring Co;• Генератор — American Trans-Coil Corp;• Двигатель — General Motors Corp;• Трансмиссия — General Motors Corp;• Передаточные механизмы — Gleason Gear Co;• Колёса — Motor Wheel Corp;• Шины — Goodyear Tire & Rubber Co;• Радиоаппаратура — ITT Corp;• Бортовое электронно-вычислительное оборудование — Rockwell International Corp, Texas Instruments, Inc.А умелец из Ферганы – всё изготовляет сам. На одном своём заводе, где даже «лазерный станок» имеется.Но это - для сведения чиновников Узбекистана. Информация к размышлению – не более.