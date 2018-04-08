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Броненосец «Максумов»

Некоторое время назад ряд средств массовой информации, включая те, что зарегистрированы в Узбекистане, рассказали о выходце из Ферганской долины, наладившем производство бронированных автомобилей в Дубай (ОАЭ). Вскоре наше издание получило письмо, в котором автор поставил под сомнение деловую репутацию молодого узбекского миллионера. 7 апреля мы получили еще одно письмо (анонимное), в котором под угрозой «обратиться в соответствующие организации», от нас требуют удалить материал о миллионере. Мы не любим, когда нас пугают, а потому сделали несколько запросов, ответы на которые позволят получить дополнительные сведения об изготовителе бронированной техники.

Пока же редакция попросила авторитетного эксперта по вооружениям прокомментировать производство бронеавтомобилей на предприятии выходца из Ферганской долины, в том числе на их соответствие тактико-техническим параметрам, предъявляемым к продукции подобного назначения.

- Начну с рекламного видеоролика, размещенного в сети. Улугбек Максумов сидит в шикарном кабинете и радушно принимает интервьюеров из Узбекистана. Всё вокруг очень красиво! Гости следуют через «конференц-зал» в «конструкторское бюро», где, по словам Максумова, «мы всё рисуем, делаем и производим». В бюро – шесть человек с компьютерами по 100 долларов за штуку.

- Наше конструкторское бюро, имея специальное оборудования, за 45 минут может начертить дизайн автомобиля, для нас это очень просто и не составляет никаких сложностей, - утверждает миллионер.

Затем он ведёт журналистов в «закрома», где стоят «бронированные» лимузины разных марок - от «Лексуса» до «ГАЗ-24». «Это наша фишка, - поясняет Улугбек, - машина будет ехать по улице, и никто не узнает, что она защищена нашей бронёй».

Теперь немного теории. Нельзя, к примеру, прийти в магазин и сказать: «Дайте мне компьютер!». Придётся уточнять, какой требуется процессор, каков должен быть объем памяти, в том числе оперативной, и еще много иных параметров. Так и с броневиками. От какой угрозы необходимо установить защиту? От взрывной или от баллистической? Если от баллистической, то от пуль какого калибра? С какого расстояния возможен выстрел?

От этих и множества других факторов будет зависеть тип брони, её толщина, расположение и так далее. Если интересует защита от взрыва, то какого? Противоднищевой кумулятивной мины или противобортовой мины? А может быть и вовсе от ручного гранатомёта. Не бывает одинаковых бронеавтомобилей представительского класса, каждый из них оригинален. Только на специальные расчеты у конструкторов и специалистов различного профиля уходят недели, а никак не «45 минут»!

Далее. Судя по информации, размещенной в открытом доступе, узбекский бизнесмен в качестве брони использует только листы и полосы из титана и его сплавов толщиной 4 мм. Цитата: «У нас свои лазерные станки, где мы нарезаем металл». Для сведения: титановую пластину толщиной 4 мм. даже милицейский АКСУ пробивает насквозь с расстояния 100 метров. Данный способ защиты давно считается вчерашним днём. Титан хорошо плющит саму пулю, но пробив его, пуля ещё способна нанести жертве смертельный урон. К тому же, титан довольно тяжёлый и очень дорогой.

У. Максумов заявляет, что его «Тесла», весившая до бронирования две тонны, после потянула аж на четыре тонны! Спросите у автомобилистов, что будет с подвесками автомобиля, если его масса увеличится вдвое? Что произойдёт с тормозной системой, трансмиссией?

Улугбек Максумов нахваливает свой товар: «Он восемь килограммов тротила выдерживает». Чтобы была понятна абсурдность данного заявления, приведу пример. 2017 году в Сирии танк правительственных войск Т-72 подорвался на противоднищевой мине ИГИЛ, эквивалентом 6,7 килограмма тротила. Так вот, кумулятивной струёй сорванную башню танка отбросило более чем на 10 метров. Не трудно представить последствия, случись подобное с броневиком от узбекского производителя.

Еще нюанс. Выходец из Узбекистана заявил, что его предприятие производит 800 броневиков в год или 60 в месяц. При необходимости, дескать, может довести ежемесячный выпуск до 150 единиц. И этот бред тиражирует авторитетный российский информационный холдинг. Для справки: весь комплекс машиностроительных предприятий российского ВПК способен выпустить в год не более 500 бронированных автомобилей «Тигр» и «Рысь».

И вновь для сведения: на сегодняшний день самым популярным в мире является американский бронеавтомобиль «ХАММЕР» (HMMWV). Так вот, на создание его броневиков работают фирмы-подрядчики:

•    Машина в целом — AM General Corp (техобслуживание, ремонт, дооборудование, переоборудование, модернизация);
•    Бронезащита — O’Gara-Hess & Eisenhardt Armoring Co;
•    Генератор — American Trans-Coil Corp;
•    Двигатель — General Motors Corp;
•    Трансмиссия — General Motors Corp;
•    Передаточные механизмы — Gleason Gear Co;
•    Колёса — Motor Wheel Corp;
•    Шины — Goodyear Tire & Rubber Co;
•    Радиоаппаратура — ITT Corp;
•    Бортовое электронно-вычислительное оборудование — Rockwell International Corp,  Texas Instruments, Inc.
 
А умелец из Ферганы – всё изготовляет сам. На одном своём заводе, где даже «лазерный станок» имеется.

Но это - для сведения чиновников Узбекистана. Информация к размышлению – не более.

Броненосец «Максумов»


Редакция



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Просмотров: 1063     8 апреля 2018



 
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