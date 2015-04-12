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Дома есть, жить негде

2 – 7 апреля 2017 года

Все республиканские газеты 3 апреля опубликовали указ президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере строительства». Согласно этому документу, на базе Государственного комитета по архитектуре и строительству образуется министерство строительства.

В этот же день в печати распространено постановление «О широком праздновании 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова».

Газеты 5 апреля поместили на первых страницах отчет УзА под заголовком «Посвящено вопросам совершенствования системы оказания государственных услуг». В нем говорится, что под председательством президента 4 апреля состоялось совещание, посвященное анализу работы и дальнейшим важнейшим задачам в сфере оказания государственных услуг населению и субъектам предпринимательства.

«Прежде граждане, желающие наладить предпринимательство, открыть фирму или предприятие, нередко сталкивались с волокитой в процессе сбора необходимых документов. Порой приходилось целый день стоять в очереди, чтобы получить обычную справку в нотариальной конторе, архиве, кадастровом ведомстве, организации электро-, газо- и водоснабжения или в махалле», - пишет УзА. Далее говорится о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы предотвратить такую практику.

В СМИ республики 6 апреля опубликован Указ «О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности».

В этих же номерах газеты разместили постановления президента «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений республики» и «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Союза писателей Узбекистана».

«Несмотря на идеологическое давление в период тоталитарного строя, Союз писателей многое сделал в целях сохранения для будущих поколений узбекского языка и исторических ценностей нашего народа, отражающих его национальную идентичность, расширения мировоззрения людей, создания духовных основ независимости, объединения литераторов, защиты их интересов, реализации потенциала молодых талантов», - говорится в преамбуле к документу.

В субботних номерах газет опубликован отчет УзА «Новые идеи и реформы находят практическое воплощение». В нем сообщается, что президент в целях ознакомления с созидательной работой, проводимой в Ташкенте, для диалога с народом 6 апреля посетил районы столицы.  В частности, глава государства посетил Институт химии растительных веществ и новостройки.

В этот же день в печати опубликовано два постановления президента «О проведении международного форума искусства макома» и «О дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 3 апреля опубликованы законы «Об установлении Дня работников сферы жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан», «О ратификации договора между Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан и Туркменистаном о районе точки стыка Государственных границ трех государств» и «О ратификации договора между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам».

В этих изданиях 4 апреля публикуются законы «О ратификации Устава Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (Баку, 26 ноября 2015 года)», «О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза (Стамбул, 6 октября 2016 года)» и «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму (Астана, 9 июня 2017 года)». А 6 апреля парламентские издания напечатали закон «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан», подписанный накануне президентом.

Ряд изданий 7 апреля перепечатали материал УзА под заголовком «Где царит справедливость, там нет места недовольству». В нем приводятся данные по итогам выездных приемных, проведенных по поручению главы государства во всех регионах Узбекистана судебными, правоохранительными, контролирующими органами, руководителями коммерческих банков.

«В ходе открытых диалогов более чем от 58 тысяч граждан поступило 32 тысячи 176 жалоб, заявлений и предложений по различным вопросам», - пишет УзА.  

Газета XXI аsr опубликовала большую статью, озаглавленную «Оправдание, тянувшееся 10 лет». «Несправедливо осужденный хоким оправдан после 10 лет заключения», - написано в подзаголовке. Автор пишет о том, бывший хоким Чиракчинского района Кашкадарьинской области Нурулла Каюмов оправдан после 10-летнего заключения. С него сняты все обвинения. Его безосновательно обвинили в хищении путем присвоения или растраты чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, злоупотреблении должностным положением, а также в грабеже и приговорили к 12 годам тюремного заключения. А все началось с того, что Каюмов пресек деятельность одного из представителей администрации дехканского рынка, где нарушались права предпринимателей, с которых незаконно взимались деньги.

«Я понял горечь клеветы, когда был заключен под стражу 5 сентября 2007 года начальником следственного управления СНБ Кашкадарьинской области, когда меня в течение трех месяцев держали в следственном изоляторе, когда шесть месяцев продолжались судебные заседания, когда я потерял мать и не смог присутствовать на ее похоронах, когда один из моих братьев во время моего несправедливого заключения перенес инфаркт из-за душевных переживаний, а еще один погиб. Понял тяжесть клеветы, когда моя жена и ребенок попали в крупную автокатастрофу, когда переживал тяжелую болезнь в СИЗО и не мог прийти в себя в течение 60 дней, из-за чего на моем сердце была проведена операция, когда на основе незаконного судебного решения были опубликованы несправедливые статьи на зарубежных сайтах (Regnum и Проза.ру), опорочившие мое имя», — приводит слова Нуруллы Каюмова газета.

В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована статья «Справили новоселье, но…». Журналист описывает проблемы, с которыми сталкиваются новоселы построенных в Сергелийском районе домах. Люди оформили кредиты, оплатили первые взносы за жилье, но их не прописывают, посылают от одного хокимията к другому. Причина – окончательная цена данного жилья до сих пор не определена. Кроме того, как пишет автор, качество жилья во многих домах не соответствует нормам. Протекают батареи отопления, отваливается штукатурка, двери подъездов плохо открываются. Обращения граждан к строителям результатов не дают. В статье приводятся данные о том, что в районе закрыли новую школу, которую торжественно открыли два месяца назад. Педагогов и детей вернули по прежним местам, а на жалобы ответили, что приемка здания не завершена. «Тогда зачем сюда пригласили учителей, сформировали педагогический коллектив, набрали детей, - задаются вопросом удивленные граждане.  

Газета «Оила ва жамият» перепечатала статью, подготовленную УзА под заголовком «Где делают покупки аристократы столицы?». Журналист рассказывает о тех, кто на Алайском базаре с тележками делает покупки по заказу состоятельных жителей Ташкента. Собеседники корреспондента рассказали, что продукты закупают отборные, никто не торгуется. Все доставляется по указанному адресу, а чаевых хватает не только на жизнь, но и для содержания родных. «Некоторые, как их называют «ВИП тележечники», теперь уже имеют собственные автомобили и даже купили квартиры», - пишет автор.

Дома есть, жить негде


Соб. инф.



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Просмотров: 661     8 апреля 2018


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