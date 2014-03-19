О цивилизации и добродетелях



Православные Узбекистана торжественно отметили Христово Воскресение. Обращаясь с Пасхальным посланием к пастве, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий посетовал на современную цивилизацию, которая прилагает все усилия, «чтобы отвратить нас от веры, от Бога, от вечности».



«Нам предлагают различные удобства, удовольствия и различные увеселенья, цель которых – отвратить нас от христианских ценностей. Удобства, которые мы принимаем так легкомысленно, лишают нас чувства стыда и совести, а эти добродетели очень нам нужны, чтобы не совершать нам различные преступления», - заявил митрополит. После чего призвал прихожан «сохранить трезвость и твердость веры, чтобы устоять перед всеми соблазнами и искушениями современного мира».





«Нам предлагают различные удобства, удовольствия и различные увеселенья, цель которых – отвратить нас от христианских ценностей. Удобства, которые мы принимаем так легкомысленно, лишают нас чувства стыда и совести, а эти добродетели очень нам нужны, чтобы не совершать нам различные преступления», - заявил митрополит. После чего призвал прихожан «сохранить трезвость и твердость веры, чтобы устоять перед всеми соблазнами и искушениями современного мира».