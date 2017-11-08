Дефицит «самого ценного капитала»



«Самый ценный капитал – это люди. Кадры решают все!». Эти слова, ставшие сакраментальными, произнес Иосиф Джугашвили (Сталин) в своей речи 4 мая 1935 года в Кремлевском дворце перед выпускниками военных академий РККА (для тех, кто не помнит - рабоче-крестьянской Красной Армии). С той поры фраза постоянно звучит (или подразумевается по умолчанию) при оценке функционирования любой системы управления, и не важно, в какой - в ограниченной сфере деятельности или масштабах государства. Следовательно, эффективность системы управления во многом определяется способностью руководителя любого ранга выбирать и правильно расставлять кадры.



Эта задача стала одной из ключевых и для нынешнего президента Узбекистана, взявшего курс на коренные преобразования с прицелом вывести страну в число передовых и развитых государств не только Центральной Азии.



А менять надо многое. Не погрешим против истины, если скажем, что за годы правления И. Каримова в стране сложилась закостенелая бюрократическая система управления с местным колоритом. В своем функционировании она в большей степени ориентировалась на субъективное мнение одного человека и принцип «Я начальник - ты дурак», практически исключающие инициативу и движение. Не меньшим тормозом являлись и назначения на различные руководящие должности по принципу родства. Подобные кадровые решения носили контрпродуктивный характер.



И сегодня еще нередки факты, когда отдельные руководители государственных органов, то ли по старинке, то ли в силу деловых и личностных качеств, уклоняются от ответственности за принятие тех или иных управленческих решений. С другой стороны, главы министерств и ведомств часто принимают решения, выходящие за пределы их компетенции, зачастую противоречащие действующим нормам законодательства, что препятствует полноценной реализации заявленных новым лидером страны реформ.



Местные и зарубежные специалисты, отмечают, что сложившееся положение требует установления четкого разграничения функций и полномочий, а также персональной ответственности за достижение конкретных результатов на вверенном участке работы для каждого госчиновника. Кроме того, необходимо обеспечить полную самостоятельность госорганов при принятии управленческих решений в пределах их полномочий, а также искоренить необоснованное вмешательство вышестоящих структур в деятельность органов на местах.



С приходом нового руководителя, как бы это банально ни звучало, в Узбекистане задул ветер перемен. Это касается и политики в системе функционального управления страной, которая по оценкам многих экспертов, уже давно нуждалась в реформе.



В этой связи, не случайным представляется, что на днях в администрации президента Узбекистана образована Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности (задачи и функции новой структуры прописаны в постановлении Ш. Мирзиёева, вступившем в силу 4 апреля с.г.). Создание органа для мониторинга и контроля за исполнением решений президента по реформированию системы госуправления, социально-экономической и судебно-правовой сфер напрямую обусловлено неудовлетворительной работой чиновнического аппарата на всех уровнях.



Данная Служба, которой предписано отчитываться лично перед президентом Узбекистана за соблюдением правового контроля состояния правопорядка в стране, будет вносить в госорганы предложения по принятию изменений в законодательство, пересмотру или отмене решений хокимов (глав администраций) различных уровней, оптимизации штата госорганов, устранению излишних административных процедур, приводящих к бюрократии и коррупции. Новый госорган также будет предоставлять материалы по фактам неисполнения решений главы государства для рассмотрения степени ответственности виновных.



Кроме этого, президент Узбекистана поручил разработать проект документа, в котором будут отражены меры по созданию качественно новой, современной и эффективно функционирующей системы правительства. Ответственными за разработку назначены упомянутая выше Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности, а также Кабинет Министров, Генпрокуратура и Национальное агентство проектного управления. Этот документ должен быть представлен на рассмотрение главы государства в начале июня 2018 года. В нем будут представлены меры по оптимизации исполнительного аппарата правительства, усилению ответственности и самостоятельности министерств и органов государственной власти на местах во вверенных сферах, а также четкому разграничению полномочий и сфер ответственности при принятии решений.



Как видим, заявлены и уже практически предпринимаются достаточно серьезные шаги, направленные на реформирование системы госуправления. Безусловно, качественные структурные преобразования требуют и соответствующего кадрового сопровождения, подчеркнем, профессионального и личностного. И от того, кто будет определять и реализовывать векторы развития планируемых изменений во всех сферах деятельности, зависит достаточно много, если не все. Поэтому, немаловажным представляется, какой человек займет тот или иной пост в структурах власти – профессионал, радеющий за порученный участок работы, либо тот, кто считает, что место ему предоставлено лишь для реализации личностных интересов.



В этой связи нельзя не отметить, что с момента прихода к власти Ш. Мирзиёев взял курс на борьбу с коррупцией и произволом госчиновников. Некоторые управленцы высокого ранга, в том числе и силового блока, были освобождены от занимаемых должностей, в отношении части из них возбуждены уголовные дела. Данные решения получили достаточно широкий резонанс не только в республике, но и за ее пределами. Стала достаточно популярной тема - вернутся ли украденные деньги в бюджет, пойдут ли на всеобщее благо или снова растворятся в чьих-то карманах? Существует вероятность многовариантного развития событий, но хочется надеяться на справедливость.



Также, как и хочется надеяться на продуманность и взвешенность принимаемых кадровых решений. Не проходит и дня, чтобы местные СМИ не сообщали о тех или иных перестановках, некоторые носят спорный характер. Но это, чисто субъективный взгляд. Что будет в дальнейшем - посмотрим. По крайней мере, Ш.Мирзиёев настроен решительно, поскольку понимает глубинное значение выражения «Кадры решают все!». Особенно на переломных этапах исторического развития страны.



Олег Столповский

Ташкент





