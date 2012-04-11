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Да не заплывут мозги жиром

9 апреля заместитель министра инновационного развития Узбекистана Шерзод Шерматов продемонстрировал осведомленность о положении за рубежом и знание арифметики. Воспользовавшись открытыми статистическими данными, он посчитал, что финансирование научно-исследовательской деятельности в Южной Корее в абсолютных цифрах в 485 раз выше, нежели в Узбекистане. После чего сделал вывод о необходимости на государственном уровне увеличить финансирование научных исследований. Невдомёк чиновнику, что основные инвестиции в науку в развитых странах осуществляет частный бизнес, заинтересованный в удешевлении и совершенствовании выпускаемой продукции, создании её новых образцов и так далее.   

Глубокомысленное заключение чиновник, ещё недавно на пальцах объяснявший низкое качество мобильной связи, сделал после встречи президента Узбекистана с представителями научного сообщества. Обеспокоенность главы государства состоянием науки понятна, поскольку единственным достижением последних десятилетий стала разработка местными учеными органического красителя из мякоти арбузов. Научная и практическая ценность изобретения сомнительна, но хоть что-то.

Вот это «хоть что-то» и витало в воздухе во время встречи. Подтверждением можно считать тот факт, что ни один ученый не воспользовался интересом к проблеме первого лица государства для обозначения хоть одного направления в науке, где Узбекистан имеет неоспоримые преимущества или успешные наработки, позволяющие выбиться в лидеры.

Почему? Потому, что они - учёные по должности. При абсолютном и безусловном уважении к директору научно-исследовательского Центра химии и физики полимеров академику Сайёре Рашидовой, последние четверть века она всё-таки занималась не наукой. Можно искренне сокрушаться по поводу состояния уникального гербария растений, доставшегося современному Узбекистану в наследство от исследователей прежней поры, но как увязать повышение статуса гербария с перспективой научных достижений - непонятно. Встретившись с президентом Узбекистана, ученые говорили об отсутствии финансирования, малой зарплате, нехватке жилья для молодых специалистов. О чем угодно, но не о научных достижениях, наработках, планах или ориентирах. Почему? Да потому, что нет не первого, не второго, не третьего. И, скорее всего, не предвидится.

Осмелимся высказать крамольную мысль. На наш субъективный взгляд, большинство научно-исследовательских институтов, перекочевавших в современность из советского прошлого, лишены будущего. Дополнительное финансирование их из бюджета, к чему призывает заместитель министра инновационного развития, совершенно бессмысленно. Да, можно кратно увеличить численность докторов наук и даже академиков, но научных достижений с того не прибавится. Наука не прощает паузы, в ней невозможно кого-то догнать. Можно обойти на повороте, но не догнать. Здесь, если отстал, то - навсегда.

Слезные просьбы функционеров от науки к главе государства обусловлены не стремлением развивать научную мысль, не видением перспектив, а банальной обеспокоенностью за личный социальный статус и личное материальное благополучие. Это – наше мнение. В институте, как-никак, полагаются должности директора, заместителей директора, ученого секретаря, надбавки за степень, в конце концов. Опять-таки соседи выражают почтение, если в шляпе с портфелем и на служебной машине с водителем. Что касается результатов работы, их отсутствие всегда легко объяснить. Дарим: «Даже если собрать вместе девять беременных женщин, они всё равно не родят через месяц». О том, что сам не родишь никогда в жизни, можно и умолчать.

Всё сказанное выше, конечно же, не означает, что ученые стране не нужны. Нужны, бесспорно. Этим объясняется и внимание президента к проблеме. На нынешнем этапе необходимо и государственное финансирование науки. Но в разумных объемах и только под конкретные задачи. Оптимальный вариант – создание мобильных и компактных по численности исследовательских центров с максимальной внутренней демократией на базе имеющихся в Узбекистане научных учреждений. В науку люди должны идти по призванию, а не за званиями, должностью и сопутствующими им преференциями. Учёный – это не пожизненный статус, не профессия, а состояние души. Это не означает, что ученый обязательно должен быть бедным. Нет. Но и богатым не должен – мозги жиром заплывут.

Да не заплывут мозги жиром


Сергей Ежков



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Просмотров: 765     10 апреля 2018


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