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Рецидивы административного абсурда

Проектом концепции дорожной безопасности, предложенным гражданам Узбекистана для широкого обсуждения, предусмотрено объявить пятницу днем без автомобилей. Если принять во внимание, что именно в пятницу горожане на личном транспорте массово покидают города и отправляются на природу, стоит задуматься над тем, в порядке ли всё с головой у авторов концепции. Тем более, что инициатива хоть на один день отказаться от использования личного транспорта, родившаяся за рубежом, была изначально направлена на сокращение вредных выбросов в атмосферу, но совсем не на минимизацию дорожно-транспортных происшествий. Проблема аварийности на автодорогах - проблема культуры вождения и культуры вообще.

Похоже, что министерства и ведомства страны, наперегонки стремящиеся засвидетельствовать главе государства свою приверженность реформам, сегодня буквально соревнуются в части предложений, кои должны стимулировать население к законопослушности. В этом ряду, на наш взгляд, находится намерение ограничить выезд граждан за пределы страны, если они вовремя не оплатили коммунальные услуги.

С определенными оговорками, намерение можно было объяснить, кабы не знать, что жители городов и сёл по-прежнему получают фантастические счета за якобы использованный ими природный газ. Притом, что ранее, в том числе и через суд, неоднократно доказывали абсолютное отсутствие долгов. Мало того, что доказавших свою правоту людей в судах обязывали оплатить госпошлину (без квитанции об оплате не выдавали на руки решения), так по прошествии нескольких месяцев, они вновь получали те же счета с теми же суммами. Мало что изменилось в этой сфере и с передачей функций контроля за своевременной оплатой специально созданному Бюро при Генеральной прокуратуре.

Теперь представим себе ситуацию, когда семья решила провести отпуск в зарубежье, но в аэропорту выяснилось, что у квартиросъёмщика есть долги по коммунальным услугам. Он трижды доказал, что чист, но изменения не внесли в компьютерную базу. Либо по забывчивости, либо умышленно. И как тут быть? Времени доказать, что прав, нет. Придется платить, если не хочешь, чтобы отпуск пошёл насмарку. И с кого потом спрашивать за разгильдяйство, коррумпированность или некомпетентность? Не с кого. Да и себе дороже.

Рецидивы административного абсурда


Соб. инф.



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Просмотров: 730     12 апреля 2018



 
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