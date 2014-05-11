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Куда податься проститутке?

9 – 14 апреля 2018 года

Все республиканские газеты 12  апреля опубликовали указ президента «О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса». Согласно этому документу, с 1 июня отменяется лицензирование отдельных видов деятельности и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности. А там, где они остаются, предусмотрено сокращение сроков их оформления.

В этот же день в печати опубликовано постановление президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию системы оказания государственных услуг».

Сообщение «О телефонном разговоре президента Узбекистана с президентом Азербайджана» республиканские печатные СМИ распространили 13 апреля. Как сообщается, Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на прошедших накануне выборах президента Азербайджана.

В этих же номерах газетах опубликован указ президента «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан». «Принять к сведению, что органами прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений», - говорится в документе.

Ведущие печатные издания также поместили на своих страницах указ президента «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Сирдарё».

В субботних номерах газет опубликован отчет УзА «Экономические реформы служат развитию страны и благополучию населения». В нем сообщается, что президент с целью ознакомления с осуществляемой на местах созидательной работой, ходом социально-экономических реформ, крупными проектами, а также диалога с народом 13 апреля посетил Сырдарьинскую область.

В печати 14 апреля также опубликован указ президента «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 10 апреля опубликованы законы «О государственных закупках», 12 апреля - «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственных наградах» и 13 апреля «Об общественном контроле».

Ряд изданий перепечатали интервью УзА с министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым  под заголовком «Задействованы все возможности для обеспечения интересов и прав граждан». Глава МВД сообщил, что в Следственном департаменте министерства и его подразделениях обустроены современные специальные кабинеты стенографии допроса, оснащенные средствами видеонаблюдения и системами аудио- и видео фиксации следственных действий. «В первую очередь, это служит надежному обеспечению прав и свобод граждан в процессе дознания и предварительного следствия. Усилено внимание к недопущению унижения чести и достоинства человека, ущемления его законных интересов, твердому соблюдению требований допустимости доказательств при их сборе и закреплении в процессе следствия. Позитивные результаты дает работа по пресечению пыток, психологического и физического давления, бесчеловечных или иных унижающих достоинство человека незаконных видов обращения с участниками уголовного процесса», - цитирует министра УзА.

В узбекских СМИ также опубликован материал УзА под заголовком «Границы - под полным контролем». В нем говорится о том, что командованием пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана был организован пресс-тур по участкам Государственной границы страны. Целью было доведение до широкой общественности многотрудной деятельности пограничников в деле обеспечения безопасности населения нашей страны.

Газета «Народное слово» 12 апреля опубликовала интервью руководителя Духовного собрания мусульман России муфтия Москвы Альбира Крганова под заголовком «Узбекистан – центр религиозного просвещения». «С целью расширения контактов между нашими странами Духовное собрание мусульман России открывает новые возможности для россиян… Планируется дальнейшее развитие духовного, богословского, научно-практического сотрудничества», — заявил Крганов. Муфтий напомнил, что в 2017 году между двумя религиозными ведомствами было подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен делегациями и проведение мероприятий в исламском сообществе Узбекистана и РФ.

Под заголовком «За судьбу страны» в печати опубликованы результаты опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», в ходе которого определено, насколько узбекистанцы знакомы с основными положениями Послания президента Олий Мажлису. «Большинство граждан хорошо информировано об основных положениях Послания и всецело поддерживает стратегию главы государства по повышению эффективности системы государственного и общественного строительства. Выявлен высокий уровень осведомленности о сути и содержании обращения. Это - свидетельство чувств сопричастности и ответственности граждан за судьбу родной страны», - сообщают социологи.

В газете «Узбекистон овози» 14 апреля опубликована заметка под заголовком «Основатель независимости Узбекистана». В ней сообщается, что в Самарканде прошла международная научная конференция на тему «Ислам Каримов - основатель государственной независимости Республики Узбекистан».

В узбекских СМИ продолжается публикация материалов, посвященных ограничению помпезных свадебных и иных торжеств. Так, «Правда Востока» 14 апреля опубликовала реплику «Сколько стоит «пыль в глаза?». В газетах «Постда» - «На посту» размещена статья под заголовком «Сегодняшние свадьбы: погоня  за престижем?».

Газета «Ишонч» - «Доверие» 13 апреля ввела новую рубрику «Вопросы, ждущие ответов». Авторы газеты задают вопросы: почему студентам–контрактникам вовремя не платят стипендии? Почему не решатся вопрос парковки в центре города? Почему нет компетентного ответа для тех, кого собираются переселить? Почему гостиница «Чорсу» десятилетиями зияет пустыми проемами?

«Есть ли правила, которые касаются пешеходов?» - под таким заголовком еженедельное издание «Оила даврасида» поднимает тему безнаказанного нарушения правил ПДД пешеходами.

В этом же издании поднята проблема проституции. Автор приводит данные о том, что среди женщин легкого поведения, которых задерживают в зарубежных странах, нередко встречаются гражданки Узбекистана. «Проблем не оставляется без внимания, но решить ее пока не удается», - пишет автор.  При этом он обращает внимание на то, что много пишут о задержании проституток и их наказании, но о тех, кто стоит за ними, кто организовывает этот бизнес, практически не сообщается.

Куда податься проститутке?


Соб. инф.



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Просмотров: 520     15 апреля 2018


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